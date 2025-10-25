Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προσωρινά κρατουμενος κρίθηκε ένας κατηγορούμενος πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ . Πρόκειται για πρόσωπο που εμφανίζει πλήθος χρηματικών συναλλαγών με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, ενώ συνδέονται οικογενειακά. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν απολογηθεί οκτώ ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ εκκρεμούν οι απολογίες τριών ακόμη προσώπων που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

