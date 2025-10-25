Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Νωρίτερα οκτώ κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Προσωρινά κρατουμενος κρίθηκε ένας κατηγορούμενος πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για πρόσωπο που εμφανίζει πλήθος χρηματικών συναλλαγών με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, ενώ συνδέονται οικογενειακά.
Μέχρι αυτή την ώρα έχουν απολογηθεί οκτώ ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ εκκρεμούν οι απολογίες τριών ακόμη προσώπων που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση σε πλαγιά
19:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ρενάτο Σάντσες στην πρώτη αποστολή Ράφα Μπενίτεθ
19:21 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
19:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Ήρωας Ραμίρες για να έρθει η μοιρασιά των βαθμών
18:56 ∙ WHAT THE FACT
«Πόλτεργκαϊστ»: Το τραγικό τέλος της «Κάρολ Αν» και η αρχή μιας κατάρας
08:57 ∙ WHAT THE FACT