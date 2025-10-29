Μαγνησία: Καταδίκη για 29χρονο που έκλεψε δημοτικό σχολείο - Προκάλεσε ζημιές 20.000 ευρώ

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 29χρονος που διέρρηξε το δημοτικό σχολείο Κάτω Λεχωνίων στη Μαγνησία, προκαλώντας μεγάλες ζημιές και αφαιρώντας εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των 7.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου 2024, όταν ο 29χρονος εισέβαλε στο σχολείο και προκάλεσε φθορές, παραβίασε όλες τις πόρτες του κτηρίου και ξήλωσε σιδηροκατασκευή που χρησιμοποιούταν ως αποθήκη προκειμένου να κλέψει τα σίδερα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, έκλεψε δύο ηχεία, χαλκοσωλήνες και έναν ψηφιακό διαδραστικό πίνακα, ενώ η συνολική ζημιά που προκλήθηκε στο σχολείο υπολογίστηκε σε περίπου 20.000 ευρώ.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην παραλία Χατζηβαγγέλη, όπου επέβαινε σε αγροτικό αυτοκίνητο μαζί με έναν ακόμη άνδρα Ρομά. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, το όχημα στο οποίο βρίσκονταν ήταν γεμάτο με σίδερα και υδραυλικά, υλικά που είχαν κλαπεί από το σχολείο.

Ο 29χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και καταδικάστηκε πρωτόδικα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, οδηγούμενος στη φυλακή. Σήμερα, μετά την εκδίκαση της έφεσής του, η ποινή παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εκτίσει περίπου 200 ημέρες και πλέον βρίσκεται εκτός φυλακής.

