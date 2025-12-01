Ρόδος: Στο εδώλιο 32χρονος για τα βασανιστήρια των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω θα βρεθεί αύριο Τρίτη ένας 32χρονος που κατηγορείται την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του, ηλικίας 3,5 ετών και 8 μηνών, τα οποία χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ έσβησε και τσιγάρα στα πρόσωπα και τα σώματά τους.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στο Φαληράκι της Ρόδου κατά το χρονικό διάστημα από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2025. Ο 32χρονος μετά τη σύλληψη και την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι και σήμερα.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 32χρονο και θα δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω είναι:

Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, όπου αυτή συνίσταται σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου και ψυχικού πόνου, ικανή να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη με θύμα ανήλικο, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ενδοοικογενειακή απειλή.

Φρικτά βασανιστήρια σε βάρος των ανήλικων παιδιών

Ο 32χρονος φέρεται να προέβη σε φρικτά βασανιστήρια σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών της αλλοδαπής συντρόφου του, με την οποία συζούσαν.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας 3,5 ετών και 8 μηνών, ενώ έσβησε αναμμένα τσιγάρα στο πρόσωπο και στο σώμα τους, προκαλώντας τραύματα και εγκαύματα στα τρυφερά κορμάκια τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 32χρονος προκάλεσε στα δύο παιδιά «με τις πράξεις του αυτές μεθοδευμένα έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο, ικανό να επιφέρει ψυχική βλάβη σε αυτά, καθόσον τους χτύπησε επανειλημμένως, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες της βίαιης συμπεριφοράς του σε δύο νήπια, ηλικίας το ένα 3,5 ετών και το άλλο 8 μηνών».

Παράλληλα, ο 32χρονος κατηγορείται και για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της αλλοδαπής συντρόφου του, στην οποία, στις 15 Ιουνίου 2025, φέρεται να είπε: «Θα σε σκοτώσω αν φύγεις από το σπίτι».

Η σύντροφος και μητέρα των νηπίων το απόγευμα της 16ης Ιουνίου μετέβη στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον 32χρονο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, να παραπεμφθεί στην ανάκριση.

Ο 32χρονος στην απολογία του αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται υποστηρίζοντας πως ουδέποτε χτύπησε τα παιδιά, αλλά πως αυτό το έκανε η μητέρα τους όταν εκείνος έλειπε από το σπίτι. Αρνήθηκε επίσης και την απειλή σε βάρος της συντρόφου του, ενώ είχε προσθέσει πως τα παιδιά έκλαιγαν γιατί τους έπαιρνε το κινητό με το οποίο έπαιζαν πολύ ώρα.

Με πληροφορίες από rodiaki.gr

