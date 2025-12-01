Euromillions 123 εκατ.: H θεϊκή κίνηση που έχει κάνει νικητής

Οι ιστορίες νικητών που βλέπουν τη ζωή τους να εκτροχιάζεται μετά από ένα... λαχείο είναι πολλές. Ο Στιβ Τόμσον, όμως, αποτελεί το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα. Ο Βρετανός χτίστης, που το 2019 κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 123 εκατομμυρίων ευρώ στο Euromillions, γνώριζε από την πρώτη στιγμή πού ήθελε να κατευθύνει ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων.

Αφού πρώτα φρόντισε τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες - αγοράζοντας ένα μεγαλύτερο σπίτι για να έχει δικό του δωμάτιο κάθε παιδί - ο Τόμσον στράφηκε στην κοινότητα. Σύμφωνα με τη Mirror, αγόρασε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και το μετέτρεψε σε πλήρως οργανωμένο κέντρο υποστήριξης νέων ενηλίκων με αναπηρίες, υπό την ομπρέλα του φιλανθρωπικού οργανισμού Together Our Community (TOC).

