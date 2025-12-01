Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων: Αυτοί είναι οι 51 πρόεδροι που εκλέχθηκαν από την πρώτη Κυριακή

Πενήντα ένας νέοι πρόεδροι αναδείχθηκαν την Κυριακή στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, ενώ σε εννέα Συλλόγους η διαδικασία θα συνεχιστεί με επαναληπτικές εκλογές.

Η ψηφοφορία στους τρεις μεγαλύτερους Συλλόγους —Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά— παραμένει σε εξέλιξη, με τους δικηγόρους να προσέρχονται στις κάλπες έως σήμερα στις 7 μ.μ. Αν υπάρξει ανάγκη για δεύτερο γύρο, αυτός θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

Οι 51 πρόεδροι που εξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή:

1.Αγρινίου: Δημήτριος Νικάκης (100%)

2.Αλεξανδρούπολης: Ζαχαρούλα Τσιρτσιδού (100%)

3.Αμαλιάδας: Αθανάσιος Θεοδόσης (100%)

4.Άμφισσας: Σταυρούλα Πήττα (100%)

5.Άρτας: Μιχαήλ Νικολάου (100%)

6.Βέροιας: Στέργιος Σουροβίκης (53,33%)

7.Βόλου: Αργυρώ (Ερτζή) Χρυσόχου (57,65%)

8.Ιωαννίνων: Σπυρίδων Μποροδήμος (100%)

9.Γρεβενών: Κωνσταντίνος Παπανικολάου (100%)

10.Γυθείου: Ανθή Μπαλιτσάρη (100%)

11.Δράμας: Αναστάσιος Πούλιος (100%)

12.Έδεσσας: Ιωάννης Οικονόμου (100%)

13.Ευρυτανίας: Αθανάσιος Γαλανός (100%)

14.Ζακύνθου: Ιωάννης–Διονύσιος Γιατράς (100%)

15.Ηλείας: Μαρίνα Μπέβουδα (76,79%)

16.Ηρακλείου: Αικατερίνη Κοσμαδάκη (51,33%)

17.Θεσπρωτίας: Χρήστος Ντάλλας (59,74%)

18.Γιαννιτσών: Χρήστος Τανάσκος (50,59%)

19.Καβάλας: Γεώργιος Γραμμένος (68,47%)

20.Καλαβρύτων: Μαρία Σταυροπούλου (61,54%)

21.Καλαμάτας: Κωνσταντίνος Μάργελης (93,44%)

22.Καρδίτσας: Γεώργιος Βλάχος (57,78%)

23.Καστοριάς: Κωνσταντίνος Πατσίος (100%)

24.Κέρκυρας: Ιωάννης Κοντός (58,89%)

25.Κεφαλονιάς: Σάββας Σαββαόγλου (100%)

26.Κιλκίς: Ευρώπη Αρτόγλου (81,71%)

27.Κοζάνης: Αχιλλέας Καγκιογλου (72,69%)

28.Κυπαρισσίας: Αθανάσιος Πετρόπουλος (100%)

29.Κω: Εμμανουήλ Χατζηαμαλλός (100%)

30.Λαμίας: Αθανάσιος Μακρυγιάννης (66,98%)

31.Λασιθίου: Σοφία Τσαγκαράκη (100%)

32.Λειβαδιάς: Αγγελική Μπινίου (55,56%)

33.Λευκάδας: Γεράσιμος Γαντζιάς (53,45%)

34.Μεσολογγίου: Χρήστος Παΐσιος (100%)

35.Μυτιλήνης: Νικόλαος–Δημήτριος Σάββας (51,45%)

36.Νάξου: Μαρία Μάρκου (100%)

37.Ξάνθης: Δέσποινα Χατζηφωτιάδου (100%)

38.Ορεστιάδας: Άννα Μεμετζή (100%)

39.Πρέβεζας: Θωμάς Γεωργίου (100%)

40.Ρεθύμνου: Θωμάς Λεχωβίτης (100%)

41.Ροδόπης: Σοφία Μιχαλιτσούδη (53,70%)

42.Σάμου: Ιωάννης Καλτάκης (100%)

43.Σερρών: Παναγιώτης Καριπόγλου (100%)

44.Σπάρτης: Ιωάννης Νικολόπουλος (100%)

45.Σύρου: Κωνσταντίνος Φιφλής (56,32%)

46.Τρικάλων: Νικόλαος Γουγουλάκης (52,94%)

47.Τρίπολης: Παναγιώτης Γιαννίκος (57,84%)

48.Φλώρινας: Βασίλειος Καραντζίδης (100%)

49.Χαλκίδας: Δημήτριος Γκίκας (100%)

50.Χαλκιδικής: Θωμάς Καπλανής (55,04%)

51.Χίου: Γεώργιος Μεργές (50,55%)

Οι Σύλλογοι που οδηγούνται σε δεύτερο γύρο:

•Αιγίου: Γεώργιος Μπέσκος – Απόστολος Χριστόπουλος (35,71% έκαστος)

•Θήβας: Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους (36,62%) – Σωτηρία Μαναρά–Μαυράκη (35,21%)

•Κατερίνης: Ασημίνα Στρίμπα (42,37%) – Χρήστος Ξανθόπουλος (41,10%)

•Κορίνθου: Μιχαήλ Ζαφείρης (39,58%) – Παναγιώτα Επιβατινού (34,03%)

•Λάρισας: Τρύφων Τσάτσαρος (47,46%) – Στυλιανός Καλογεράς (30,51%)

•Ναυπλίου: Θεμιστοκλής Πλακοκέφαλος (40,87%) – Νικόλαος Καρούζος (25,48%)

•Πάτρας: Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης (31,30%) – Παναγιώτης Μεταξάς (21,91%)

•Ρόδου: Βασίλειος Καταβενάκης (42,12%) – Στέργος Λεβέντης (41,87%)

•Χανίων: Αγάπη Μίκρου (46,53%) – Ιωάννης Λιονάκης (28,03%)

Στους παραπάνω θα προστεθούν και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, μόλις ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Σε αρκετούς Συλλόγους, όπως Βόλου, Έδεσσας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Μυτιλήνης, Ροδόπης, Τρίπολης και Χίου, εκλέγονται για πρώτη φορά νέοι πρόεδροι, καθώς οι προηγούμενοι δεν διεκδίκησαν επανεκλογή. Σε Ηράκλειο και Χαλκιδική επικράτησαν επίσης νέοι υποψήφιοι, αφού οι απερχόμενοι πρόεδροι δεν κατόρθωσαν να επανεκλεγούν.

