Ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη - Αναμένονται οι ποινές

Η πολύκροτη υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 54χρονου τοπογράφου–μηχανικού Παναγιώτη Στάθη, έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο με την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Οι δικαστές και οι ένορκοι κατέληξαν κατά πλειοψηφία (6-1) στην ενοχή των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για την βίαιη δολοφονία στο Ψυχικό.

Οι ποινές θα ανακοινωθούν σε λίγο.

