Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό της 12χρονης

Σε αναβολή για τις 16 Νοεμβρίου 2026 οδηγήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την πολύκροτη υπόθεση του βιασμού, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο μίας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένου.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν συνολικά 13 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η μητέρα της ανήλικης, η οποία κάθεται εκ νέου στο εδώλιο, καθώς και ο δεύτερος «μαστροπός» της υπόθεσης, γνωστός ως «Μιχάλης», ενώ ο βασικός κατηγορούμενος δεν μεταφέρθηκε από τις φυλακές Γρεβενών.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχαν σχηματιστεί δύο ξεχωριστές δικογραφίες, στις οποίες περιλαμβάνονταν συνολικά 43 κατηγορούμενοι – 26 στην πρώτη και 17 στη δεύτερη. Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό αφορά τον βασικό κατηγορούμενο Η.Μ., τον δεύτερο μαστροπό, γνωστό ως «Μιχάλη», αλλά και τη μητέρα της 12χρονης. Η τελευταία δικάζεται ξανά μετά την άσκηση εισαγγελικής έφεσης, τόσο για το κακούργημα της μαστροπείας – για το οποίο είχε πρωτοδίκως αθωωθεί κατά πλειοψηφία – όσο και για το αδίκημα της εκβίασης σε βαθμό πλημμελήματος.

