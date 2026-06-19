Βουλή: Προτείνει τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο για πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Snapshot Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής πρότεινε τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο για πρόεδρο του Αρείου Πάγου με 15 ψήφους.

Ακολούθησαν σε ψήφους οι Σωκράτης Πλαστήρας με 10 και Παναγιώτης Βενιζελέας με 9 ψήφους.

Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης για εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Snapshot powered by AI

Τον νυν αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου προτείνει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για πρόεδρο του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου, αφού ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία.

Ειδικότερα, ο κ. Λυμπερόπουλος συγκέντρωσε 15 ψήφους, ενώ ακολούθησαν ο Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσαν οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος (15 ψήφοι), Σωκράτης Πλαστήρας (10 ψήφοι) και ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας (9 ψήφοι).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Διάσκεψης των Προέδρων θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης για εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται πως προηγήθηκαν δύο γύροι ακροάσεων ενώ στη Διάσκεψη είχαν κληθεί για ακρόαση 9 Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και 18 Αρεοπαγίτες αλλά αρκετοί δεν προσήλθαν, είτε λόγω προσωπικού κωλύματος είτε για άλλους λόγους.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα γίνει η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο νυν εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.