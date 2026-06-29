Καλλιθέα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος για τη δολοφονία του 15χρονου

Snapshot Ο 18χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα προφυλακίστηκε μετά την απολογία του.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το προσχεδιασμένο ή οπαδικό υπόβαθρο της συμπλοκής και τη συμμετοχή τους στη δολοφονία.

Φίλος του θύματος κατέθεσε ότι μόνο ο 18χρονος κρατούσε μαχαίρι, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό του δράστη ότι και το θύμα ήταν οπλισμένο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και συμμετοχή στη συμπλοκή, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 18χρονος που έχει ομολογήσει ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον 15χρονο κατά τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν επίσης προσωρινά κρατούμενοι ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι η συμπλοκή ήταν προσχεδιασμένη ή είχε οπαδικό υπόβαθρο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν συμμετοχή στη θανατηφόρα επίθεση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία ενός εκ των κατηγορουμένων, φίλου του 15χρονου, ο οποίος έδωσε διαφορετική εκδοχή για τα όσα εκτυλίχθηκαν λίγα λεπτά πριν από το φονικό. Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο 18χρονος ήταν ο μόνος που κρατούσε μαχαίρι, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του καθ’ ομολογίαν δράστη ότι το θύμα ήταν επίσης οπλισμένο.

«Του φώναζα να γυρίσει πίσω γιατί ο 18χρονος είχε μαχαίρι. Εκείνος συνέχισε να τον καταδιώκει. Μέχρι να φτάσω κοντά τους, τον είδα να πέφτει αιμόφυρτος και άρχισα να καλώ σε βοήθεια», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Η δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία, συμμετοχή στη συμπλοκή και συναφή αδικήματα, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της αιματηρής επίθεσης.