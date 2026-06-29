Καλλιθέα: Απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου

Snapshot Οι επτά συλληφθέντες απολογούνται για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα λόγω αιματηρής συμπλοκής.

Εξετάζονται ως πιθανά κίνητρα οπαδικές ή προσωπικές διαφορές, με αντικρουόμενες καταθέσεις για την αφορμή της σύγκρουσης.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να υποστηρίξουν ότι δεν υπήρξε προσχεδιασμένη επίθεση και ότι αγνοούσαν την οπλοφορία στην ομάδα τους.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν το θύμα και αρνούνται τη συμμετοχή τους στον θανάσιμο τραυματισμό.

Η προσπάθεια απόκρυψης οπαδικών διακριτικών μετά το περιστατικό θεωρείται από την αστυνομία ως ένδειξη παραπλάνησης. Snapshot powered by AI

Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026 οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονία του δεκαπεντάχρονου στην Καλλιθέα.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την αιματηρή συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή στον ανήλικο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η υπερασπιστική γραμμή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Αναφορικά με τα κίνητρα της επίθεσης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικές ή προσωπικές διαφορές. Αρκετοί από τους νεαρούς έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές στις αρχικές τους καταθέσεις, χωρίς να ταυτίζονται οι απόψεις τους για την αφορμή της συμπλοκής. Κάποιοι ισχυρίζονται πως υπήρξε προσωπική διαμάχη δύο ατόμων για μία κοπέλα, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε εντελώς τυχαία, χωρίς προηγούμενη ένταση, σύμφωνα με το Ertnews. Με αυτή την τακτική φέρονται να επιδιώκουν την αποφυγή των αυστηρών ποινών που ορίζει η νομοθεσία περί αθλητικής βίας.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να υποστηρίξουν ότι δεν είχαν προσχεδιάσει την επίθεση και πως αγνοούσαν ότι κάποιο μέλος της ομάδας τους οπλοφορούσε. Συγχρόνως, φέρονται έτοιμοι να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στον θανάσιμο τραυματισμό του δεκαπεντάχρονου, αποδίδοντας την κατάσταση στον πανικό που επικράτησε εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των συγκεντρωμένων στο σημείο.

Ορισμένοι μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προτίθενται να επικαλεστούν ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν το θύμα όταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει η στάση των εμπλεκομένων ελάχιστα λεπτά πριν από τη σύλληψή τους. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως αρκετοί νεαροί φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά. Μετά το περιστατικό ωστόσο, φέρονται να τις γύρισαν από την ανάποδη, προκειμένου να κρύψουν τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσκολέψουν την ταυτοποίησή τους από τις αρχές. Το συγκεκριμένο εύρημα αξιολογείται από την αστυνομία ως ξεκάθαρη ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης.

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