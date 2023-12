Βαρθολομαίος: H κλιματική αλλαγή συνιστά πρωτίστως ένα πνευματικό και ηθικό ζήτημα

Την ανάγκη να συμβάλλουν όλοι αποφασιστικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της προσφυγικής κρίσης υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

O Πατριάρχης ήταν ο κεντρικός ομιλητής στη συνάντηση “Religious Leaders Unite for Climate Peace in Solidarity with Refugees” (Οι θρησκευτικοί ηγέτες ενώνονται υπέρ της κλιματικής ειρήνης εν αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023, στην έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, στη Γενεύη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, η οποία διοργανώνεται από 13 έως 15 Δεκεμβρίου, στην ίδια πόλη, από την Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR, the UN Refugee Agency).

