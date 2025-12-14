Χριστουγεννιάτικες διακοπές: Πότε κλείνουν τα σχολεία
Μόλις δέκα μέρες απομένουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων, με τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων να ανυπομονούν για λίγες εβδομάδες ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς.
Το τελευταίο κουδούνι, σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο θα χτυπήσει για τους μαθητές και τις μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σχολείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.
Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
