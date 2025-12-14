Τυνησία: Άγριες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

Τη νύχτα του Σαββάτου, διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα καίγοντας ελαστικά και πέταξαν πέτρες, μολότοφ και φωτοβολίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Τυνησία: Άγριες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

Άνθρωποι συμμετέχουν σε διαδήλωση κατά της διακυβέρνησης του Τυνήσιου προέδρου Kais Saied και απαιτούν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στην Τύνιδα, Τυνησία, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025. 

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και νεαρών διαδηλωτών ξέσπασαν για δεύτερη διαδοχική νύχτα στην πόλη Καϊρουάν της βορειοανατολικής Τυνησίας, μετά τον θάνατο άνδρα στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης που έχει πυροδοτήσει φόβους για κύμα διαμαρτυριών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ανέφερε ότι ο άνδρας, που οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς άδεια, καταδιώχθηκε από αστυνομικούς, ξυλοκοπήθηκε και διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο. Αργότερα, τράπηκε σε φυγή, αλλά πέθανε την Παρασκευή εξαιτίας επιπλοκών από τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Τη νύχτα του Σαββάτου, διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα καίγοντας ελαστικά και πέταξαν πέτρες, μολότοφ και φωτοβολίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων, ο κυβερνήτης της Καϊρουάν επισκέφθηκε την οικογένεια του θανόντος και δεσμεύτηκε πως θα διατάξει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες.

Καθώς η Τυνησία ετοιμάζεται να τιμήσει τον Ιανουάριο την επέτειο της επανάστασης του 2011, που αποτέλεσε έναυσμα για την αποκαλούμενη «Αραβική Άνοιξη», η ατμόσφαιρα στη χώρα είναι ηλεκτρισμένη λόγω διαδηλώσεων, ενώ το πανίσχυρο συνδικάτο UGTT έχει προκηρύξει γενική απεργία σε όλη τη χώρα στις αρχές του νέου έτους.

Στην πόλη Γκαμπές, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες, απαιτώντας το κλείσιμο ενός χημικού εργοστασίου για περιβαλλοντικούς λόγους.

