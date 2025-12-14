Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Η «τρόικα» της μη αυτοδυναμίας
Απογευματινή: 12500 διαμερίσματα σε δικαιούχους το 2026
Ελεύθερος Τύπος: Το rebranding της ισχυρής Ελλάδας
Το Βήμα: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
04:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χριστουγεννιάτικες διακοπές: Πότε κλείνουν τα σχολεία
04:13 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τυνησία: Άγριες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών
03:47 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βολιβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας πλημμυρών
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
14:34 ∙ LIFESTYLE
