Γερμανία: Σχεδίαζαν μακελειό σε Χριστουγεννιάτικη αγορά - Συλλήψεις 5 υπόπτων από την αστυνομία
Ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύρο και τρεις Μαροκινοί προετοίμαζαν επίθεση με σκοπό «να σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσους περισσότερους μπορούσαν»
Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν πέντε υπόπτους για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας.
Σύμφωνα με την εισαγγελία του κρατιδίου, συνελήφθησαν και ανακρίνονται ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύρο και τρεις Μαροκινοί – ηλικίας 22, 28 και 30 ετών – οι οποίοι φέρονται να προετοίμαζαν επίθεση με σκοπό «να σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσους περισσότερους μπορούσαν» σε χριστουγεννιάτικη αγορά κοντά στην πόλη Ντινγκόλφινγκ.
