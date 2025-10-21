Γάζα: Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής καλεί τους πιστούς να παραμείνουν αφοσιωμένοι στην προσευχή

Προσευχή για την ειρήνη και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εξέφρασε στην εγκύκλιό του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μετά την πρόσφατη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

«Με μεγάλη ανακούφιση και θερμές ευχαριστίες προς τον Θεό πληροφορηθήκαμε τη χαρμόσυνη είδηση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής αιχμαλώτων, σηματοδοτώντας το τέλος της ανελέητης αιματοχυσίας στην περιοχή», σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος. Ωστόσο, προειδοποιεί πως «το έργο της οικοδόμησης της ειρήνης βρίσκεται ακόμα στην αρχή» και επισημαίνει ότι «οι ανάγκες του λαού παραμένουν τεράστιες· οι εκκλήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση είναι επείγουσες και αναμφισβήτητες».

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει τον ρόλο του ως νέου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του National Council of Churches of Christ, ενώ ανακοινώνει ότι έχει καλέσει όλους τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς των μελών του Συμβουλίου -μεταξύ αυτών και το International Orthodox Christian Charities (IOCC)- «να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την ανακούφιση και θεραπεία του λαού της Λωρίδας της Γάζας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε και στη συνεργασία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τον οργανισμό Churches for Middle East Peace μέσα από την πρωτοβουλία Let Children Live, «που στοχεύει στην προστασία και υποστήριξη των παιδιών στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, παιδιών εντελώς αθώων, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου».

Τέλος, καλεί τους πιστούς να παραμείνουν αφοσιωμένοι στην προσευχή και την αλληλεγγύη: «Το τέλος του πόνου δεν φαίνεται κοντά για την περιοχή αυτή και τα τραύματα πολλών γενεών δεν θεραπεύονται εν μια νυκτί. Όμως, ως ορθόδοξοι χριστιανοί κληθήκαμε να γίνουμε λειτουργοί της καταλλαγής και όργανα ελεημοσύνης».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, με λόγια πίστης και ελπίδας: «Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, που θα αγκαλιάζει όλους τους λαούς των Αγίων Τόπων -Ιουδαίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους- ώστε να επικρατήσουν η αρμονία, η δικαιοσύνη και ο αμοιβαίος σεβασμός».