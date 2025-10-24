Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Αγία Σεβαστιανή

Η Αγία Σεβαστιανή έζησε και γεννήθηκε στην πόλη Σεβαστή της Φρυγίας και έγινε Χριστιανή από τον απόστολο Παύλο, από τον οποίο και διδάχτηκε.

Η Αγία Σεβαστιανή έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και δίδαξε την Χριστιανική Πίστη στη Μαρκιανούπολη της Θράκης.

Έκανε κάτι παράτολμο για την εποχή που έζησε. Πήγαινε σε σπίτια ειδωλολατρών και μιλούσε στις γυναίκες για το Χριστό. Συνελήφθη γι' αυτό επί αυτοκράτορας Δομετιανού και ηγεμόνος Σεργίου, κακοποιήθηκε και διώχθηκε από τον τόπο της.

Πήγε στην Ηράκλεια της Θράκης όπου και πάλι συνελήφθη, από τον ηγεμόνα Πομπηιανό, και φυλακίστηκε. Υπέστη φριχτά βασανιστήρια και τελικά παρέδωσε τη ζωή της καθώς αποκεφαλίστηκε και ετάφη στη Ραιδεστό.

Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας και οι «σὺν αὐτῶ»

Ο άγιος Αρέθας ήταν ένας από τους προύχοντες της πόλεως Νεγράς στην Αιθιοπία επί εποχής Ιουστίνου (518 - 527 μ.Χ.), Ελεσβάαν του Χριστιανού βασιλιά της Αιθιοπίας και Δουναάν του Εβραίου βασιλιά της Ομηρίτιδος.

Όταν ο βασιλιάς της Αιθιοπίας Ελεσβάαν καθυπέταξε τον Εβραίο βασιλιά Δουναάν, εγκατέστησε φρουρά στην πόλη.

Τότε ο Εβραίος βασιλιάς επαναστάτησε, φόνευσε τους φύλακες και εκστράτευσε εναντίον της Νεγράς, την οποία και κατέλαβε σφάζοντας πολλούς Χριστιανούς.

Μεταξύ αυτών και τον Αρέθα, ο οποίος, παρά τα γεράματα του, στήριζε τους Χριστιανούς και τους προέτρεπε στο μαρτύριο.

Απολυτίκιον

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Εὐσεβεῖα ἐμπρέπων τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι, τὴν τῶν Χριστοκτόνων κακίαν καθελῶν τὴ ἐνστάσει σου, διὸ καὶ προσενήνοχας Χριστῷ, Μαρτύρων ἀρραγῆ συνασπισμῶν, ὥσπερ θεῖος παιδοτρίβης καὶ ὁδηγός, Ἀρέθα παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν Ἰάματα.