Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τιμά με λαμπρότητα τον πολιούχο της - Παρουσία Τασούλα ο εορτασμός

Το παρών θα δώσουν, επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Με κάθε λαμπρότητα τιμά και φέτος η Πάτρα τον πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Άνδρεα.

Μετά από μια 8ετία από την τελευταία παρουσία του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα στην εορτή του Πολιούχου της Πάτρας, ο εορτασμός θα λάβει εκ νέου την πρέπουσα σπουδαιότητα κι αυτό χάρη στην πρόσκληση του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, την οποία αποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στους εορτασμούς, μάλιστα, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ενώ θα δώσουν «παρών» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.

Παράλληλα, η παρουσία δώδεκα Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδας (Ναυπάκτου κι Αγίου Βλασίου, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Σερρών και Νιγρίτης, Μάνης, Μαντινείας και Κυνουρίας, Ηλείας και Ωλένης, Ιερισσού, Αγίου Ορους και Αρδαμερίου, Αλεξανδρουπόλεως, Ζιχνών και Νευροκοπίου, Ζακύνθου, Φθιώτιδος, Κορίνθου) δημιουργεί κλίμα βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, σε μια γιορτή που παραδοσιακά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες της Ορθοδοξίας στη χώρα μας.

Δείτε live τον Μέγα Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό:

Το πρόγραμμα ακολουθιών:

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11: Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός (18.00), ιερά αγρυπνία (22.00).

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11: Ορθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία (07.00), Δοξολογία (10.45), λιτάνευση της Αγίας Κάρας και της ιερής εικόνας του Αγίου Ανδρέα (11.00), μεθέορτος Εσπερινός και ιερά παράκληση (18.00).

