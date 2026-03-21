Μήνυμα Βαρθολομαίου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Να φωτίσει ο Θεός για κατάπαυση του πυρός»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος / Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο

Μήνυμα ειρήνης έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρώτος της Ορθοδοξίας, κατά την χοροστασία του στην Ακολουθία της Δ' Στάσης των Χαιρετισμών, το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου ανέφερε: «Να επικρατήσει η ειρήνη στον ταραγμένο και δοκιμαζόμενο κόσμο μας και ο Θεός να φωτίσει τους ιθύνοντες για να υπάρξει κατάπευση του πυρός και να μην χάνουν την ζωή τους αθώοι άνθρωποι».

Αγωνία για το Άγιο Φως ενόψει Πάσχα - Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

Η παραλαβή του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ φέτος το Πάσχα προκαλεί ανησυχία λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι πρόσφατες επιθέσεις κοντά στον Ναό της Αναστάσεως έχουν επιφέρει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θέτοντας σε αμφιβολία τη διεξαγωγή της παραδοσιακής τελετής και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Η Ιερουσαλήμ βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς οι συγκρούσεις και τα χτυπήματα σε κρίσιμα σημεία της Παλιάς Πόλης έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες μέρες. Κατά τις πασχαλινές εορτές, εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται παραδοσιακά στον Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός, ωστόσο φέτος η πρόσβαση είναι περιορισμένη και τα μέτρα ασφαλείας αυξημένα, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 αν η κατάσταση το απαιτήσει, η παραλαβή και η μεταφορά του Αγίου Φωτός προς την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μέσω στρατιωτικής πτήσης. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ασφαλούς άφιξης του Φωτός, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις εντάσεις στην περιοχή.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι αρμόδιες αρχές και οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών φορέων επιμένουν ότι το Άγιο Φως θα φτάσει στην Ελλάδα, τηρώντας την παράδοση.

Η διασφάλιση της μεταφοράς του παραμένει προτεραιότητα, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμβολισμούς για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους πιστούς.

Η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως είναι μια αρχαία παράδοση που ανανεώνει την πίστη εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Η μεταφορά του Φωτός στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία γεμάτη συμβολισμούς, που συνδέει την Ιερουσαλήμ με την Ορθόδοξη κοινότητα της χώρας μας. Φέτος, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας, αλλά και αποφασιστικότητας για τη διατήρηση αυτής της σημαντικής παράδοσης.

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για γυναίκα στη Πάτρα: Της επιτέθηκε αγέλη σκύλων, ενώ περπατούσε

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα - Δύο τραυματίες

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Robert Mueller, σε ηλικία 81 ετών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φονικός καυγάς δύο οικογενειών με πέτρες, μαχαίρια, ξύλα και όπλα - 3 νεκροί, 25 τραυματίες

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 45χρονος πατέρας δύο παιδιών

19:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μήνυμα Βαρθολομαίου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Να φωτίσει ο Θεός για κατάπαυση του πυρός»

19:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για πρώτη φορά: Ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης από την αμόλυβδη

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση σε μη επανδρωμένο επιβατηγό πλοίο στο νησί Χαργκ

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103: Τον… σκούπισε και έφυγε για τελικό

19:25LIFESTYLE

Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Νίκολας Μπρέντον: Η στροφή στη ζωγραφική και τα χρόνια προβλήματα υγείας

19:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Πλοία που μεταφέρουν πολυτελή αυτοκίνητα έχουν αγκυροβολήσει σε ένα νησί ανοιχτά της Κένυας - Βίντεο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Η Αττική Οδός κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας -Το έργο-ανάσα για την κορεσμένη κυκλοφοριακά πρωτεύουσα

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα 24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου - Στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από τη νύχτα θανάτου του Έπσταϊν - Οι περίεργες κινήσεις των φρουρών έξω από το κελί

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες μέρες

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ - Εκσφενδονίστηκε σε χωράφι ο οδηγός του δίκυκλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

19:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

19:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για πρώτη φορά: Ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης από την αμόλυβδη

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φονικός καυγάς δύο οικογενειών με πέτρες, μαχαίρια, ξύλα και όπλα - 3 νεκροί, 25 τραυματίες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Robert Mueller, σε ηλικία 81 ετών

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες μέρες

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ένας πύραυλος στο σαλόνι - Απίστευτη εικόνα σε σπίτι στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 45χρονος πατέρας δύο παιδιών

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Έστειλε μήνυμα ο Δ. Γιαννακόπουλος: «Θα ξαναγράψουμε ιστορία, γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός»!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ