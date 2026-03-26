Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη

Λυδία, Λήδα, Λύδα *

Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα

Ματρώνα, Ματρόνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη

H Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη είναι μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη Θεσσαλονίκη που μαρτύρησε τον 3ο αι μ.Χ. Η μνήμη της τιμάται σήμερα, 27 Μαρτίου.

Η οσία Ματρώνα έζησε στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε ακόλουθος μιας πλούσιας και ευγενούς Ιουδαίας, της Παντίλλης ή Παυτίλλης, συζύγου του στρατοπεδάρχη της Θεσσαλονίκης.

Όταν έγινε γνωστό ότι ήταν χριστιανή φυλακίσθηκε και βασανίσθηκε μέχρι θανάτου, ώσπου παρέδωσε το πνεύμα της.

Το σώμα της ρίχθηκε έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης και ακολούθως οι χριστιανοί της πόλης το παρέλαβαν και το ενταφίασαν κοντά στη λεωφόρο, που σύμφωνα με τους ιστορικούς τοποθετείται στη Χρυσή Πύλη της Θεσσαλονίκης, στη σημερινή Πλατεία Δημοκρατίας.

Απολυτίκιον

Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα

Γνώμην ἀήττητον, Ματρώνα φέρουσα, πίστιν τὴν ἔνθεον, ἄσυλον ἔσωσας, μὴ δουλωθεῖσα τὴν ψυχήν, Ἑβραίων τὴ ἀπηνεία ὅθεν ἀριστεύσασα, καὶ τὸν δόλιον κτείνασα, μυστικῶς νενύμφευσαι, τῷ Δεσπότῃ τῆς κτίσεως. Αὐτὸν οὒν ἐκτενῶς ἐκδυσώπει, πάσης ἠμᾶς ρυσθήναι βλάβης.