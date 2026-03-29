Με λαμπρότητα η ενθρόνιση του Μητροπολίτη Ιωακείμ στο Σπήλι: «Έρχομαι να ακούσω, να μάθω, να σεβαστώ»

Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου στο Σπήλι Ρεθύμνου, τελέστηκε η ακολουθία ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ.

Στην τελετή παραβρέθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων, αλλά και πλήθος κόσμου που υποδέχθηκε το νέο ποιμενάρχη στην κεντρική πλατεία του Σπηλίου (Καφαλοβρύση), φωνάζοντας «άξιος». Στην τελετή ενθρόνισης, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, ενώ παραβρέθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος που μίλησε με θερμά λόγια για τον νέο Μητροπολίτη. Επίσης το «παρών» έδωσαν μέλη του Κλήρου και των Μοναστικών Ταγμάτων.

Τη Συνοδική Εγκύκλιο εκλογής και το Προεδρικό Διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεως του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ανέγνωσε ο Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Πρόδρομος, καλωσόρισε το νέο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, λέγοντας πως η υποδοχή του είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός «που καλείται να γίνει σημείο ενότητας» αλλά και σύνδεσμος της τοπικής εκκλησίας με την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. Μάλιστα σε αναφορά που έκανε στον προκάτοχο του νέου Μητροπολίτη, του ευχήθηκε να καταστεί «άξιος συνεχιστής και διάδοχος», επισημαίνοντας ότι «έρχεσαι για να προσθέσεις με τα δικά σου χαρίσματα, χρυσές σελίδες».

Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ ανέφερε πως «σήμερα έρχομαι σε έναν τόπο με ψυχή, που έχει μνήμη και ευλογία» και πως «δεν έρχομαι να εφαρμόσω φιλοδοξίες και να επιβάλλω σχέδια, σαν να μου ανήκε η Μητρόπολη, αλλά να ακούσω να μάθω να σεβαστώ».

«Τα μεγάλα δεν γεννιούνται από τη βιασύνη αλλά από τη διάθεση. Δεν έρχομαι ως άνθρωπος που έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά ως άνθρωπος που γνωρίζει τα όριά του, να περπατήσω μαζί σας, να σας ακούσω και να μοιραστώ μαζί σας τις ανησυχίες σας. Υπόσχομαι όχι μεγάλα λόγια αλλά καλή διάθεση, όχι εγωισμό αλλά συνέργεια, να προσπαθήσω με όση δύναμη μου δώσει ο Θεός, να είμαι άνθρωπος αλήθειας και αγάπης» είπε συγκινημένος.

Στη δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, κλήρος και λαός, υποδέχονται σήμερα στο Σπήλι τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, κ.κ. Ιωακείμ. Το πηδάλιο αυτής της ιστορικής κιβωτού, που διατρέχει τους αιώνες με ακλόνητη πίστη και ηρωισμό, περνά σήμερα σε άξια χέρια. Σε μια εποχή όπου τα νερά δεν είναι πάντα απάνεμα και οι κλυδωνισμοί της καθημερινότητας ενίοτε μεγάλοι, ευχόμαστε η πατρική του αγκαλιά να αποτελεί για κάθε πιστό ένα ήρεμο λιμάνι ελπίδας και πνευματικής ανάτασης. Ευχόμαστε ο νέος Μητροπολίτης να σταθεί 'Αξιος του Σεβαστού Προκατόχου του Μητροπολίτη Ειρηναίου, ο οποίος για πολλά χρόνια κράτησε αναμμένη τη λαμπάδα της Ορθοδοξίας σε αυτά τα ορεινά και περήφανα μέρη. Εγκάρδιες ευχές για υγεία, μακροημέρευση και ευλογημένη ποιμαντορία, Θα σταθούμε αρωγοί στο έργο του, με πίστη και ενότητα, για το καλό της Εκκλησίας και της κοινωνίας μας. Ας είναι η αρχή της νέας του διακονίας φωτεινή και καρποφόρα».

Βίντεο και φωτογραφίες: neakriti.gr

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

