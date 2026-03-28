Χανιά: Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτος - Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου 28-3-2026 η τελετή ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτου, στον Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά.

Στην τελετή ενθρόνισης που έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, παραβρέθηκε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, όπως επίσης και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, οι βουλευτές Χανίων της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων, όπως και πλήθος κόσμου. Εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στην τελετή ενθρόνισης παραβρέθηκε ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος.

Κατά τη διάρκεια του ενθρονιστήριου λόγου του, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σας διαβεβαιώ ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να μη διαψεύσω τις χρηστές ελπίδες που τρέφετε όλοι προς την ελαχιστότητά μου. Αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα των καιρών. Αφουγκράζομαι το αίτημα του χανιώτικου λαού, ο οποίος επιζητεί από τον νέο Επίσκοπό του πνευματική καθοδήγηση, στήριξη, παρηγοριά και ελπίδα».

Με θερμά λόγια μίλησε για το νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης, μίλησε επίσης με θερμά λόγια. Είπε συγκεκριμένα: «Εκ μέρους κάθε Χανιώτισσας και κάθε Χανιώτη, σας ανοίγουμε διάπλατα όχι μόνο τις πόρτες της πόλης μας, αλλά τις ίδιες μας τις καρδιές. Στη γη των Βενιζέλων βρίσκετε σήμερα στην ιστορική σας έδρα και τον λαό που θα διακονήσετε. Ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας, η ποιμαντορία σας να είναι μακροχρόνια, γόνιμη, ειρηνική και ευλογημένη. Καλώς ορίσατε! 'Αξιος!».

Συγκινημένη η μητέρα του Μητροπολίτη Τίτου: «Εύχομαι οι Χανιώτες να αγαπούν και να αγκαλιάσουν το παιδί μου»

«Εύχομαι οι Χανιώτες να αγκαλιάσουν το παιδί μου, να αγαπούν το παιδί μου, αυτό θέλω».

Με αυτά τα λόγια η μητέρα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Τίτου, μίλησε για τον γιο της ο οποίος είχε την ευλογία να εκλεγεί στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η κυρία Αργυρώ, χωρίς να μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά της σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές του παιδιού της ζήτησε από τους Χανιώτες να τον αγαπούν και να τον αγκαλιάσουν.

«Είμαι μια μάνα ευτυχισμένη για το παιδί μου. Πέρασα πολλά για να τον μεγαλώσω. Πάντα άξιος να είναι», σχολίασε η κυρία Αργυρώ Ταμπακάκη.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, zarpanews.gr

