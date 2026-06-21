Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταγγέλλει αρπαγή γης από το Ισραήλ σε ελληνορθόδοξη περιουσία

Με ανακοίνωσή του πριν λίγες ημέρες το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κατήγγειλε με ανακοίνωσή, αλλά και με φωτογραφικό υλικό «ισραηλινή επιδρομή και αρπαγή γης που στόχευσε εκκλησιαστική ιδιοκτησία στο Σιλωάμ».



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «κατὰ τήν διάρκειαν τῆς ἐπιχειρήσεως, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου ἀπεμακρύνθη βιαίως ἐκ τοῦ χώρου, ὁ ἐξοπλισμός αὐτοῦ κατεσχέθη, δένδρα ἐξερριζώθησαν καὶ ἡ ἰδιοκτησία περιεφράχθη διά περιφραγμάτων καί πυλῶν. Τὸ Πατριαρχεῖον ἐδήλωσεν ὅτι τὸ περιστατικόν συνιστᾷ παράνομον καί ἀδικαιολόγητον κατάληψιν ἀνεγνωρισμένης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας εἰς τήν καρδίαν τῆς Ἱερουσαλήμ».



Μάλιστα, η ανακοίνωση καταγράφει ότι παρατηρείται κλιμάκωση επιθέσεων Ισραηλινών κατά των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους και μάλιστα «εντός κλίματος πρωτοφανούς διεθνούς ανοχής». «Κατὰ τὸ 2024 κατεγράφησαν 111 Ἰσραηλιναί ἐπιθέσεις ἢ πράξεις βίας κατὰ Xριστιανῶν κληρικῶν, μοναζουσῶν, πιστῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 35 ἐστόχευσαν Ναούς, Μονάς καὶ θρησκευτικὰ σύμβολα».



Παράλληλα στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται «τὸ πλῆγμα τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ εἰς τό συγκρότημα τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου (σ.σ.: στη Γάζα), τήν 19ην Ὀκτωβρίου 2023, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐφονεύθησαν 18 ἄμαχοι, καθὼς καὶ τὸ πλῆγμα εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας τῇ 17ῃ Ἰουλίου 2025, τὸ ὁποῖον εἶχε ὡς συνέπειαν τόν θάνατον τριῶν ἀμάχων καὶ τὸν τραυματισμόν τοῦ πατρὸς Γαβριήλ Ρομανέλλι».

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Καταδικάζει το ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής



Για το θέμα εξέδωσε σήμερα Σάββατο εκτενή ανακοίνωση και το ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής αρχής, η οποία καταδικάζει απερίφραστα την αρπαγή γης του Πατριαρχείου από το Ισραήλ τονίζοντας ότι «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της ιερότητας της εκκλησιαστικής περιουσίας και άμεση επίθεση στη θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά του παλαιστινιακού λαού, καθώς και στην παγκόσμια θρησκευτική σημασία της Ιερουσαλήμ».



Το Υπουργείο «προειδοποιεί ότι η πράξη αυτή αποτελεί μέρος μιας συστηματικής ισραηλινής πολιτικής που στοχεύει στην κατάσχεση εκκλησιαστικών περιουσιών και στην αλλοίωση του ιστορικού, θρησκευτικού και δημογραφικού χαρακτήρα της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης της ιθαγενούς χριστιανικής παρουσίας της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της πόλης και απόδειξη της διαχρονικής κληρονομιάς του παλαιστινιακού λαού».



Τέλος, ζητά «ά την άμεση διακοπή όλων των μέτρων που στοχεύουν την εκκλησιαστική περιουσία, την αποκατάσταση του status quo και την απρόσκοπτη πρόσβαση στους χριστιανικούς ιερούς τόπους. Προτρέπει περαιτέρω τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα για την προστασία των χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ και να θεωρήσει το Ισραήλ υπεύθυνο για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του».

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Καταδίκη και από την Ιορδανία



Στην αρπαγή γης αντέδρασε σήμερα και το ιορδανικό ΥΠΕΞ, με τον εκπρόσωπό του Φουάντ αλ Ματζάλι να τονίζει ότι η χώρα του «απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε μονομερή, παράνομη και προκλητική ενέργεια που αποσκοπεί στην αλλαγή του υφιστάμενου ιστορικού και νομικού καθεστώτος της Ιερουσαλήμ και των ιερών της τόπων».



Τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν διαθέτει κυριαρχία επί της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ ούτε επί των ισλαμικών και χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων της πόλης».