Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Σήμερα η Σύναξις των Αρχαγγέλων - Τα «αγγελικά» ονόματα που γιορτάζουν

Snapshot Στις 8 Νοεμβρίου τιμάται η Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ και όλων των Αγγελικών Ταγμάτων σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Γιορτάζουν ονόματα που σχετίζονται με τους αγγέλους, όπως Αγγελική, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Σεραφείμ, Ραφαήλ, Σταμάτης και Ταξιάρχης.

Οι άγγελοι θεωρούνται αόρατα πνεύματα που στέλνονται από το Θεό σε σημαντικές ιστορικές στιγμές για να εκπληρώσουν τη θεία θέληση.

Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ έχουν καθοριστικό ρόλο στην Αγία Γραφή, με τον Μιχαήλ να εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και τον Γαβριήλ στην Καινή.

Η Εκκλησία καθιέρωσε τη γιορτή αυτή για να τιμήσει την αποστολή και το έργο των αγγελικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή τα εξής ονόματα:

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ,

Αγγέλα, Αγγελίνα,

Άγγελος, Αγγελής

*Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης,

Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα

Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης,

Μιχαλός, Μιχελής,

Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα

Σεραφείμ,

Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα,

Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Ευστρατία

Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα,

Ταξούλα

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ,

Ραφαήλος, Ραφαέλος

Σταμάτης, Σταμάτιος,

Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος,

Σταμέλης, Σταμελάς,

Σταματία, Μάτα, Ματούλα,

Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα,

Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή,

Μάτω, Σταματέλλα

Στρατηγός, Στρατής,

Στρατηγούλα

Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων

Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.

Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή.Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου.

Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο.Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου.

Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταίς υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς, σκέπη των πτερύγων, της αύλου υμών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας· Εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι, των άνω Δυνάμεων.

Έτερον Απολυτίκιον των εννέα Ταγμάτων.

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.Της ανάρχου Τριάδος λειτουργοί οι ασώματοι, των ακαταλύπτων οι πρώτοι, μυστηρίων εκφάντορες, συν Θρόνοις Χερουβείμ και Σεραφείμ, Δυνάμεις Εξουσίαι και Αρχαί, Κυριότητες Αρχάγγελοι οι λαμπροί, και Άγγελοι υμνείσθωσαν. Δόξα τω υποστήσαντι υμάς, δόξα τω καταλάμποντι, δόξα τω υμνουμένω δι’ υμών, τρισαγίοις ασμασι.

Κοντάκιον. Ήχος β’.Αρχιστράτηγοι Θεού, Λειτουργοί θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγοί, και άρχηγοι Ασωμάτωv, το συμφέροv ημίv αιτήσασθε, και το μέγα έλεος, ως τωv Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.

Μεγαλυνάριον.Πρόκριτοι Δυνάμεων νοερών, Μιχαήλ πρωτάρχα, και λαμπρόμορφε Γαβριήλ, συν ταίς ουρανίαις, αιτείτε στρατηγίαις, ημίν καταπεμφθήναι, το μέγα έλεος.

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