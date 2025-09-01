ΑΣΕΠ 2Γ/2025: 2.805 αιτήσεις για τις 145 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών (ΠΕ)

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Γ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στη διαδικασία πλήρωσης συνολικά 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α’ 206) καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), υποβλήθηκαν συνολικά 2.805 αιτήσεις.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα στατιστικά υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι 145 θέσεις αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών μπορεί να τοποθετηθούν, εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και επίσης δύναται να υπηρετήσουν κατόπιν μεταθέσεως, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Διπλωματικές και Προξενικές αρχές και τα υπαγόμενα σε αυτές Γραφεία).