ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Σε «ανοικτή κληρωτίδα» οι ισοβαθμίες του γραπτού διαγωνισμού
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'

Το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στην ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ανοικτής κληρωτίδας, μέσω της οποίας θα καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν απόλυτη ισοβαθμία στην προκήρυξη 1ΓΒ/2025.

Η διαδικασία

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στα γραφεία του ΑΣΕΠ, παρουσία μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Β’ Σταδίου. Η διαδικασία στηρίζεται στην αρχή της τυχαιότητας και αποσκοπεί στην επιτάχυνση της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες που θα αναρτηθούν, κάθε υποψήφιος θα λάβει έναν τυχαίο αριθμό· προτεραιότητα θα έχει εκείνος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αναφέρει:

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 1ΓΒ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 13/14.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. & 16/28.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά 2.084 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75) και από συμμετέχοντες στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της 1Γ/2024 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 13), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι, λόγω ισοβαθμιών που προέκυψαν, θα προβεί στη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ των υποψηφίων όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της προκήρυξης με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής ορίζεται για την Παρασκευή, 12/9/2025 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ, παρουσία μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Β’ σταδίου των άρθρων 8-27 του ν. 4765/2021.

