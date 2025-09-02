ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Από σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον νέο πίνακα εκπαιδευτικών 4ΕΑ/2025 - Κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Newsbomb

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής
ΕΡΓΑΣΙΑ
3'

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2025) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη(Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., στην ανωτέρω διαδικασία, λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (Παράρτημα Η΄).

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που διαθέτουν οι υποψήφιοι στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, υποβάλλονται από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ και στο Παράρτημα Η΄.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Δείτε το ΦΕΚ

Ποιους αφορά η προκήρυξη 4ΕΑ/2025

Με την προκήρυξη καλούνται εκπαιδευτικοί κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάταξης, με στόχο την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Ειδική Αγωγή και λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται

Στην προκήρυξη εντάσσονται τεχνικές και καλλιτεχνικές ειδικότητες, καθώς και ο κλάδος Μουσικής.

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

  • ΤΕ01.04 Ψυκτικοί
  • ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι
  • ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί
  • ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ
  • ΤΕ01.19 Κομμωτικής
  • ΤΕ01.20 Αισθητικής
  • ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας
  • ΤΕ01.26 Οδοντοτεχνικής
  • ΤΕ01.29 Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
  • ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων
  • ΤΕ01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (Βοηθ. Ακτιν.)
  • ΤΕ02.01 Σχεδιαστές - Δομικοί
  • ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
  • ΤΕ02.03 Χημικοί Εργαστηρίων
  • ΤΕ02.04 Οικονομίας διοίκησης
  • ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών
  • ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
  • ΤΕ02.07 Γεωπονίας
  • ΤΕ16 Μουσικής μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου

02:48LIFESTYLE

Λάμψη στη Βενετία – Η ξαφνική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

01:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

01:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου…» – Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν

00:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα κοντά στην Αμοργό

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για ανήλικους λουόμενους στη Σητεία: Εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη ακτή

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Fed «έχει κάνει πολλά λάθη» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ταχυδρόμος δούλευε σε ψητοπωλείο και έκανε ντελίβερι σουβλάκια και ναρκωτικά

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου που κρατείται για εμπρησμό - «Θα προτιμούσε να καεί, παρά να βάλει φωτιά στη φύση»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 45 λεπτά στη λιμουζίνα του Πούτιν πέρασε ο Μόντι - «Εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία

23:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Πέρδικας- Συβότων – Πέντε τραυματίες

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενής στο Δρομοκαΐτειο πήγε να το σκάσει - Τραυματίστηκε πηδώντας από μάντρα

23:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Τους τρεις ο τέταρτος χωρίζει…

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 46χρονου σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

18:55WHAT THE FACT

Το James Webb στράφηκε στον 3I/ATLAS που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα - Ο αρχαιότερος κομήτης που είδαμε ποτέ - Θεωρίες για εξωγήινους

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

19:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο τζίρος των 3 εκατ. ευρώ, οι αστυνομικοί... σερβιτόροι και τα κατασχεμένα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

10:17ΕΘΝΙΚΑ

Ο δήμαρχος Αρριανών Ροδόπης φίλησε την τουρκική σημαία - Αναμένεται αντίδραση από το ΥΠΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ