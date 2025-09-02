ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2025) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., στην ανωτέρω διαδικασία, λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (Παράρτημα Η΄).

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που διαθέτουν οι υποψήφιοι στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, υποβάλλονται από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ και στο Παράρτημα Η΄.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Δείτε το ΦΕΚ

Ποιους αφορά η προκήρυξη 4ΕΑ/2025

Με την προκήρυξη καλούνται εκπαιδευτικοί κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάταξης, με στόχο την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Ειδική Αγωγή και λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται

Στην προκήρυξη εντάσσονται τεχνικές και καλλιτεχνικές ειδικότητες, καθώς και ο κλάδος Μουσικής.

Αναλυτικά οι ειδικότητες: