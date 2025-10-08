ΑΣΕΠ 4ΠΔΑ/2025 και 5ΠΔΑ/2025: Έκδοση βαθμολογιών γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης (ΠΕ / ΤΕ)

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοίνωσε την έκδοση των βαθμολογιών των υποψηφίων, που έλαβαν μέρος στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την κάλυψη των θέσεων των Προσκλήσεων 4ΠΔΑ/2025 και 5ΠΔΑ/2025.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες.

Ο μέσος όρος επίδοσης των 30 υποψηφίων που έλαβαν μέρος στη γραπτή εξέταση είναι 447,26 μονάδες, η μέγιστη επίδοση είναι 648,89 μονάδες και η ελάχιστη επίδοση είναι 328,89 μονάδες.

Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπονται.

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου ανά Υπουργείο θα διενεργήσει:

Έλεγχο της συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που κατέλαβαν τις δεκαπέντε (15) πρώτες θέσεις στον πίνακα κατάταξης με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης ανά προκηρυσσόμενη θέση της κάθε Πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχονται τα δικαιολογητικά αντίστοιχου αριθμού υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης, εφόσον υπάρχουν. Μοριοδότηση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων και των προσόντων εμπειρίας για τους ανωτέρω δεκαπέντε (15) υποψήφιους και, κατόπιν προσθήκης της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, κατάρτιση των προσωρινών πινάκων ανά προκηρυσσόμενη θέση κάθε Πρόσκλησης. Εξέταση τυχόν ενστάσεων και έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ανά προκηρυσσόμενη θέση κάθε Πρόσκλησης. Κλήση σε συνέντευξη των επτά (7) υποψηφίων με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία προκειμένου να καταρτισθεί πίνακας με τους τρεις (3) επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψήφιους, που θα αποσταλεί στον κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων: Εγχειρίδιο εύρεσης βαθμολογίας με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.