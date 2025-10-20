ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπ. Εξωτερικών

Από 2.805 υποψηφίους θα επιλεγούν 145 μόνιμοι – Δείτε όλο το πρόγραμμα.

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπ. Εξωτερικών
H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση, που προβλέπεται στην Προκήρυξη 2Γ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και αφορά στην πλήρωση εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α΄ 206), καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Αγγλικά

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Αγγλικά, θα εξετασθούν με βάση το ονοματεπώνυμό τους ως εξής:

ΒΑΡΔΙΑ

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ (ΑΠΟ)

ΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΩΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Α'

08:30

ΑΒ*****Υ ΕΛΕΝΗ

ΓΡ*******Υ ΠΟΛ****Υ ΔΑΝΑΗ

29/10/2025

Β'

13:30

ΓΡΗΓ*****Η ΑΛΚΥΟΝΗ

ΚΑΡ******Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

29/10/2025

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Γ'

08:30

ΚΑΡ****** ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΝ***Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30/10/2025

Δ'

13:30

ΜΑΝ*****ΣΕ ΙΑΣΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠ*****Η Κ***Η

30/10/2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ε'

08:30

ΠΑΠ*****Η Κ***Α

ΣΤΡΑΤ******Υ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

31/10/2025

ΣΤ'

13:30

ΣΤΡΑΤ**** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΨΩΜ*** ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

31/10/2025

Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζονται τα πλήρη επώνυμα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα κύρια ονόματα για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Β. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Γαλλικά

Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Γαλλικά, θα εξετασθούν αποκλειστικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 13:30 (Βάρδια ΣΤ΄).

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση τεσσάρων (4) μαθημάτων με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και η συνολική της διάρκεια είναι τρεις (3) ώρες.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τεσσάρων μαθημάτων.

Κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 25% και βάση βαθμολογίας εξήντα (60) μονάδες, ενώ η βάση για τη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών είναι εξήντα (60) μονάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

30΄

Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του

1-100

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ

60΄

  • Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του
  • Μετάφραση φράσεων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα
  • Μετάφραση φράσεων από την ξένη γλώσσα στην ελληνική

1-100

ΔΙΚΑΙΟ

60΄

Ερωτήσεις

1-100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

30΄

Ερωτήσεις

1-100

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα εξέτασης, άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

