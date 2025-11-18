48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 48η «Ημέρα Καριέρας» στη Δράμα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 48η «Ημέρα Καριέρας» στη Δράμα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel (Αγίας Βαρβάρας 11, Δράμα, Τ.Κ. 66131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν πάνω από 30 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ

Οι επισκέπτες θα μπορούν να:

  • συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων
  • πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας
  • λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

  • συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών
  • εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

