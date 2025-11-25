48η Ημέρα Καριέρας: 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας- Ενδεικτικές ειδικότητες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 48η «Ημέρα Καριέρας» στη Δράμα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel (Αγίας Βαρβάρας 11, Δράμα, Τ.Κ. 66131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν πάνω από 30 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις

να συζητήσουν για διαθέσιμες θέσεις που ταιριάζουν στα προσόντα τους

να λάβουν μέρος σε άμεσες συνεντεύξεις με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού.

Συνιστάται στους συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), θα ενημερώνουν τους πολίτες για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν όσους βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

βιομηχανίες τροφίμων και γάλακτος

οινοποιεία – τρόφιμα – ζαχαροπλαστική – άρτος

κατασκευές – ενέργεια

παροχή υπηρεσιών υγείας

τηλεπικοινωνίες

τουρισμός και φιλοξενία.

Ενδεικτικές ειδικότητες που αναζητούνται:

Υψηλής εξειδίκευσης:

ηλεκτρολόγοι & μηχανολόγοι μηχανικοί

μεταλλειολόγοι μηχανικοί

τεχνολόγοι τροφίμων

χημικοί

οινολόγοι.

Μεσαίας εξειδίκευσης – τεχνικά/διοικητικά καθήκοντα:

χειριστές μηχανημάτων

βαφείς, φανοποιοί

υπάλληλοι γραφείου

λογιστές

σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

υπάλληλοι αποθήκης

οδηγοί

εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί

νοσηλευτικό προσωπικό.

Γενικών καθηκόντων και τουρισμός:

εργάτες παραγωγής

συσκευαστές τροφίμων

προσωπικό καθαριότητας

πωλητές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.