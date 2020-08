Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες - Αυτή την ώρα συνεδριάζει συμφωνα με πληροφορίες εκτακτως το ΣΑΓΕ προκειμενου να εκτιμηθεί η κατασταση στην ανατολική Μεσογειο - Στρατιωτικές πηγες χαρακτηριζουν την κατασταση που διαμορφωνεται ιδιαιτέρως κρισιμη. Κόκκινος συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις αφού σύμφωνα με πληροφορίες το ORUC REIS με τα συνοδευτικά πλοία κινούνται Νοτίως της Καρπάθου μετά από σχετική NAVTEX που εξέδωσαν οι Τούρκοι νωρίς σήμερα 10/08/2020 - Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ σήμερα το μεσημέρι, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά και τη νέα πρόκληση της Τουρκίας με την έκδοση της Navtex για έρευνες νότια του Καστελόριζου.

Σε κατάσταση αυξημένης επiφυλακής τέθηκαν και πάλι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με τις μονάδες της Εθνοφυλακής στην περιοχή των Δωδεκανήσων να καταγράφουν έναρξη κινητοποίησης, η οποία κατά την διάρκεια της νύχτας θα κορυφωθεί, καθώς ο τουρκικός Στόλος συγκεντρώνεται σε μία περιοχή που ξεκινά από το Ακσάζ και φτάνει μέχρι την Αττάλεια, προκειμένου να εκτελέσει σήμερα και αύριο 11/08, άσκηση με πραγματικά πυρά... Παράλληλα τρέχει και η νέα, σημερινή navtex της Τουρκίας για τις έρευνες που θα πραγματοποιήσει το Oruc Reis στην περιοχή νοτίως Καστελόριζου και Ρόδου.

Όλα τα παραπάνω έχουν θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Στον ΕΣ υπήρξαν ανακλήσεις αδειών μονίμων στελεχών και γενικά υπάρχει αύξηση της επιφυλακής.

Η συνεδρίαση του ΣΑΓΕ κρίνεται πολύ σοβαρή και έρχεται μαζί με την απόφαση του πρωθυπουργού να συγκαλέσει εκτάκτως και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την κρίση της 21ης Ιουλίου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Κωνσταντινος Φλωρος είχε συγκαλέσει το ΣΑΓΕ ώστε να καθοριστούν και αποφασιστούν όλες οι ενέργειες των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στην Τουρκία.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί υπήρξε ανακοίνωση για το ΚΥΣΕΑ.

Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού:

Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Η κατάσταση είναι σοβαρή αφού από χθες το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι της Αττάλειας υπήρξε έντονη κινητικότητα του τουρκικού στόλου.

H νέα NAVTEX των Τούρκων έχει ως εξής:



TURNHOS N/W : 1024/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 10-08-2020 07:18)

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός καθώς είναι προφανές ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη και μάλλον πιο σοβαρή φάση της κλιμάκωσης των Τούρκων στο Αιγαίο.

Oι Τούρκοι έχουν κλείσει τα συστήματα εντοπισμού των πλοίων τους και πλέον η ένταση δείχνει να κορυφώνεται...

Δείτε ποια περιοχή επιχειρεί να δεσμεύσει η Τουρκία για σεισμικές έρευνες.

Και δείτε ολόκληρη τη Navtex που εξέδωσαν

Στρατιωτικές πηγές αργά χθες το βράδυ επιβεβαίωναν την κινητικότητα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και τονίζουν πως ο ελληνικός στόλος παρακολουθεί κάθε κίνηση των Τούρκων και είναι σε ετοιμότητα για να επέμβει.

Τονίζουμε πως σε όλο το ανατολικό Αιγαίο υπάρχει σημαντικός αριθμός μονάδων του πολεμικού ναυτικού ικανός να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Επίσης, ο Στρατός Ξηράς έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να δώσει κ πάλι ηχηρές απαντήσεις στους Τούρκους.

