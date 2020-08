«Πόλεμος» Navtex Ελλάδας – Τουρκίας: Πληροφορίες ότι το Oruc Reis μπήκε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, με την Τουρκία να κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση και να δημιουργεί συνθήκες εμπόλεμης κατάστασης στα νερά του νοτιοανατολικού Αιγαίου - Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ερευνητικό Oruc Reis εισήλθε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα - «Πόλεμος» Navtex - Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις - Τι αποφασίστηκε στο έκτακτο ΚΥΣΕΑ

Με νέα αντι-ΝAVTEX στην ελληνική αντι-NAVTEX απάντησε η Άγκυρα το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) κλιμακώνοντας την ένταση στο Αιγαίο.

Στη νέα τουρκική NAVTEX η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι το Oruc Reis θα διεξάγει έρευνες εντός της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Αυτή είναι η νέα τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1026/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 10-08-2020 14:56)

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Μπήκε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το Oruc Reis

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis και τα πολεμικά που το συνοδεύουν, φέρονται σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Hellas Journal να εισήλθαν γύρω στις 5.25 μ.μ. ώρα Ελλάδος στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για πληροφορίες και ότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από την ελληνική, ούτε από την τουρκική πλευρά.

Την είσοδο του τουρκικού σεισμογραφικού στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μεταδίδει και ο δημοσιογράφος Νίκος Τριάντης

Νωρίτερα το hellas Journal μετέδωσε ότι το Oruc Reis μπήκε για ελάχιστα λεπτά στην κυπριακή ΑΟΖ και επέστρεψε σε τουρκικά νερά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις 4.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) το Oruc Reis και τα πολεμικά πλοία που το ακολουθούν βρίσκονταν πάνω στη διαχωριστική γραμμή της ελληνικής και της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

H Navtex της Τουρκίας και η απάντηση της Ελλάδας

Είχαμε τονίσει από τις προηγούμενες ημέρες με αναλυτικά ρεπορτάζ, πως ο Ερντογάν δεν θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια μετά την υπογραφή συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου και πως πολύ σύντομα θα επέστρεφε στο ανατολικό Αιγαίο για να διεκδικήσει με κάθε τρόπο και μέσο κομμάτι από την ενεργειακή πίτα της ανατολικής Μεσογείου.

Η έκδοση NAVTEX λίγες ώρες αφότου είχαν δώσει τα χέρια Δένδιας και Σούκρι, για ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας με πραγματικά πυρά στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, επιβεβαίωσαν πως η Άγκυρα ήταν αποφασισμένη να τεντώσει το σχοινί και μάλιστα σύντομα.

Δεν πέρασαν ούτε τρεις ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και Καΐρου και το καθεστώς προχώρησε σε… αντίποινα. Από το βράδυ της Κυριακής παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα τόσο στο ναύσταθμο του Ακσάζ όπου ελλιμενίζονται πλοία του τουρκικού στόλου, ενώ και στο λιμάνι της Αττάλειας το ερευνητικό Oruc Reis άρχισε να βγαίνει σταδιακά από το λιμάνι. Μάλιστα, από τις 21:00 περίπου το βράδυ της Κυριακής (09/08), οι Τούρκοι έκλεισαν τους πομπούς εντοπισμού του ερευνητικού αλλά και των πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν.

Ήταν δεδομένο πως το πρωί της Δευτέρας (10/08) οι Τούρκοι θα έκαναν πράξη τις απειλές τους, στέλνοντας το Oruc Reis στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου – Κάρπαθου – Καστελόριζου. Εξέδωσαν μάλιστα και νέα NAVTEX με την οποία ενημερώνουν το τουρκικό ερευνητικό θα πραγματοποιήσει έρευνες στην συγκεκριμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία με τη νέα Navtex προαναγγέλλει σεισμικές έρευνες του Oruc Reis από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο και τον 30ο μεσημβρινό για το διάστημα από σήμερα έως τις 23 Αυγούστου.

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG

Λίγες ώρες νωρίτερα με αντί-Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, απάντησε η Αθήνα, στην προκλητική αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Κατά δεύτερον, επισήμανε ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα, σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Μάλιστα, καλεί τους ναυτιλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H ελληνική Navtex:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

Σε επιφυλακή και πάλι οι Ένοπλες Δυνάμεις

Ο ελληνικός στόλος ωστόσο βρίσκεται στο Αιγαίο και παρακολουθεί κάθε κίνηση των Τούρκων και είναι σε ετοιμότητα για να επέμβει.

Σε όλο το ανατολικό Αιγαίο έχει αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, ικανός να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Επίσης, ο Στρατός Ξηράς έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να δώσει και πάλι ηχηρές απαντήσεις στους Τούρκους.

Το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ μετά το ΚΥΣΕΑ

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συμμετείχαν υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Όλα θα πάνε καλά», σχολίασε εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο οποίος έφτασε στο Μαξίμου φορώντας στολή παραλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

«Συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα».

