«Κόκκινο» χτυπά η τουρκική προκλητικότητα - Στέλνουν το Oruc Reis πιο κοντά στο Καστελόριζο

«Κόκκινο» χτύπησε η τουρκική προκλητικότητα το βράδυ της Δευτέρας, με την Τουρκία να κάνει πράξη αυτό που είχε προαναγγείλει προ ημερών, μέσω του Υπουργού Εξωτερικού της, δηλαδή την παραμονή του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφασισμένη να πυρπολήσει την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο φαίνεται πως είναι η Άγκυρα, αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις αποκλιμάκωσης από τη διεθνή κοινότητα.

Με τη νέα Navtex η Άγκυρα μικραίνει την απόσταση των βόρειων Ορίων της παράνομα δεσμευμένης περιοχής από το Καστελόριζο και τις ανατολικές ακτές της Ρόδου και της Καρπάθου. Επιπλέον, είναι ευδιάκριτη η μείωση του δυτικού τμήματος της, το οποίο συμπίπτει με τον 28ο μεσημβρινό.

Η νέα Navtex έρχεται μετά τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν ότι η χώρα του «δε θα επιτρέψει πειρατείες και ληστείες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» και ότι «κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πριν λίγες ημέρες είχε προαναγγείλει την τμηματική έκδοση των ναυτικών οδηγιών για το Oruc Reis για ακόμα 90 ημέρες.

Δείτε πού είναι το Oruc Reis το πρωί της Δευτέρας

Άμεση ελληνική απάντηση με αντι-Navtex στη νέα πρόκληση των Τούρκων

Άμεση ήταν η απάντηση και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία – όπως παγίως κάνει – εξέδωσε αντί-Navtex, χαρακτηρίζοντας παράνομη τη νέα τουρκική Navtex.

Συγκεκριμένα ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX, στην οποία τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία (από το σταθμό της Αττάλειας) και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για συμπεριφορά «ταραξία» της Τουρκίας στην περιοχή, τονίζοντας πως η Ελλάδα «δεν εκβιάζεται».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή.

Να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα.

Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής.

Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Η νέα τουρκική NAVTEX για το Oruc Reis

Η Τουρκία εξέδωσε, νέα παράνομη NAVTEX για το ερευνητικό πλοίο ORUC REIS για περιοχή λίγο πιο βόρεια- βορειανατολικά από την περιοχή που περιγραφόταν στην προηγούμενη παράνομη ΝΑVΤΕΧ, ισχύος μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η NAVTEX εκδόθηκε από το σταθμό της Αττάλειας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Προφανώς, μαζί με το ερευνητικό Oruc Reis θα παραμείνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ο τουρκικός στολίσκος που το συνοδεύει και αποτελείται από φρεγάτες και κορβέτες.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή, με το Πολεμικό Ναυτικό να παρακολουθεί κάθε κίνηση τόσο του Oruc Reis όσο και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων.

