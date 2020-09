Οι Τούρκοι μάζεψαν το Oruc Reis, έβγαλαν όμως το Yavuz στην κυπριακή ΑΟΖ

Μπορεί η Τουρκία να αποχωρεί σταδιακά από τις περιοχές που ανήκουν στην ελληνική κυριαρχία προσπαθώντας να διαμορφώσει πλαίσιο διαλόγου, ωστόσο οι προκλήσεις της δεν σταματούν, ειδικά στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Όπως προκύπτει από τη νέα Navtex που εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης, η Τουρκία επεκτείνει έως τον Οκτώβριο τις γεωτρήσεις από το Yavuz στην Κυπριακή ΑΟΖ και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά του νησιού ευρισκόμενο σε γαλλικά «οικόπεδα».

Η Navtex έχει ισχύ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Δεν μιλάμε για έρευνες αλλά για γεωτρήσεις.

Η Άγκυρα είχε εκδώσει την προηγούμενη Navtex στις 15 Αυγούστου, αναγγέλλοντας ότι το Yavuz θα κάνει γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Yeni Safak μεταδίδει ότι το Oruc Reis θα ξαναβγεί στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες, σε έναν μήνα. Το ερευνητικό της Τουρκίας βρίσκεται στο λιμάνι της Αττάλειας για συντήρηση και μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες θα πλεύσει με νέα Navtex ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο.

