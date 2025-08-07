ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου για θαλάσσιο σχεδιασμό: Είχε κατατεθεί από τις 27 Ιουλίου

Προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα που δημιουργήθηκε όταν έγινε γνωστό ότι η Αίγυπτος επέδωσε στην Ελλάδα ρηματική διακοίνωση διαμαρτυρόμενη για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό καταβάλλει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η διπλωματική αντίδραση του Καΐρου δημοσιοποιήθηκε μετά τη θερμή συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αθήνα ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Στη συνάντηση αυτή, που όπως αποτυπώνεται και στα φωτογραφικά στιγμιότυπα, οι δύο υπουργοί επιχείρησαν να προβάλλουν την εικόνα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις με κεντρικό θέμα τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά και ευρύτερα περιφερειακά θέματα.

Λίγο μετά τις κοινές δηλώσεις Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι, έγινε γνωστό ότι το Κάιρο επέδωσε στην Αθήνα ρηματική διακοίνωση για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η πρώτη αντίδραση με την οποία η ελληνική διπλωματία τοποθετήθηκε στην αιγυπτιακή ρηματική διακοίνωση –η οποία κλόνιζε την εικόνα της αγαστής συνεργασίας των δύο χωρών που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί μετά την συνάντηση των δύο υπουργών– ήλθε από την εκπρόσωπο του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, η οποία δήλωσε: «Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος.

Αυτό άλλωστε ρητά αναφέρεται στον χάρτη ότι δηλαδή στα τμήματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια, σύμφωνα με τη μέση γραμμή. Αυτό ανέφερε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον Αιγύπτιο ομόλογο του κατά τη συνάντησή τους.

Ο τελευταίος επιβεβαίωσε, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται και στη Διακοίνωση, ότι η βούληση της Αιγύπτου, είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση τους.

Οι δύο πλευρές εξήραν τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, η οποία υπεγράφη πριν από 5 ακριβώς χρόνια και επανέλαβαν τη προσήλωσή τους στην UNCLOS για την μελλοντική τους συνεργασία».

Όμως, επειδή τα δημοσιεύματα και τα σχόλια συνεχίστηκαν και σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, με ερωτήματα για το πώς εξηγείται η αιγυπτιακή ρηματική διακοίνωση λίγο μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι στην Αθήνα, το υπουργείο Εξωτερικών επανήλθε και προσπάθησε να εξισορροπήσει την κατάσταση.

«Η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία αναφέρεται στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, κατατέθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου 2025», αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές, επιχειρηματολογώντας ότι το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών είχε ενημερώσει την ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο για τις αντιρρήσεις της κυβέρνησης Αλ–Σίσι ήδη από εκείνη τη μέρα.

