Το τραβάνε οι Τούρκοι με την μειονότητα στη Θράκη: «Η Ελλάδα έκλεισε τρία ακόμη τουρκικά σχολεία»

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις, και τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι το μόνο πεδίο αντιπαράθεσης.

Πριν από δύο εβδομάδες σε μια προκλητική δήλωσή του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αναφέρει: «Θα στηρίζουμε την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη με όλα τα μέσα»

Σήμερα, τουρκικά δημοσιεύματα επανέρχονται κατηγορώντας την χώρα μας ότι «έκλεισε τρία ακόμη σχολεία που ανήκαν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026» .

Συγκεκριμένα, τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο «Σύνδεσμος Τούρκων Εκπαιδευτικών Δυτικής Θράκης (BTTÖB) αντέδρασε στην απόφαση του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας να κλείσει τα δημοτικά σχολεία της τουρκικής μειονότητας στα χωριά Mehrikoz και Kardere στην περιοχή της Ροδόπης και Hasanlar στην περιοχή του Έβρου. Η δήλωση, που υπογράφηκε από τον πρόεδρο του BTTÖB, Aydın Ahmet, τόνισε ότι οι αποφάσεις παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάνης και έχουν προκαλέσει βαθιά θλίψη και δυσαρέσκεια στην μειονοτική κοινότητα».

Στη συνέχει οι Τούρκοι παραθέτουν έναν δικό τους απολογισμό σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των μειονοτικών σχολείων μειώθηκε από 210 σε 83 και κατηγορούν την ελληνική πλευρά ότι το κλείσιμο των σχολείων δεν ήταν παιδαγωγικό, αλλά μια συστηματική πολιτική περικοπών.

