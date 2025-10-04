Περιστέρι: «Βεντέτα» κρύβεται πίσω από τη συμπλοκή μαθητών - Βίντεο-ντοκουμέντο

Άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών Επαγγελματικού και Γενικού Λυκείου στο Περιστέρι ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (3/10) έξω από σχολείο. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΕΡΤnews, το περιστατικό οφείλεται σε «βεντέτα» ανάμεσα στις ομάδες, ενώ παρουσιάστηκε και βίντεο-ντοκουμέντο από το συμβάν.

Την επίθεση κατέγραψε κάμερα. Περίπου 15 μαυροντυμένοι ανήλικοι μαθητές του ΕΠΑΛ κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των μαθητών του Γενικού Λυκείου. Χρησιμοποιώντας τούβλα, πέτρες, καδρόνια και σκουπόξυλα, προκάλεσαν άγρια συμπλοκή ακριβώς έξω από το σχολείο.

Οι καθηγητές επενέβησαν άμεσα για να χωρίσουν τους μαθητές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις από αυτούς. Το βίντεο επιβεβαιώνει την ένταση και τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Δημογλίδου: Δικογραφία για να ταυτοποιηθούν οι δράστες

Για τη νέα αυτή άγρια συμπλοκή μεταξύ παιδιών μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας: «Όταν μιλάμε για ανήλικους και ιδιαίτερα για αρκετά μικρές ηλικίες κάτω των 15 ετών, προφανώς και τον πρώτο λόγο και την ευθύνη της συμπεριφοράς των παιδιών έχουν οι γονείς.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία από καθηγητές ότι μια ομάδα ατόμων προσέγγισε τους μαθητές ενός άλλου σχολείου. Μάλιστα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, δύο καθηγητές, χωρίς να γνωρίζουν για ποιον λόγο ακριβώς προκλήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν επιθυμούσαν κάτι περαιτέρω από την αστυνομία. Δεν επιθυμούσαν να καταθέσουν για την ποινική δίωξη των δραστών.

Φυσικά όμως και σχηματίζεται δικογραφία από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες και αυτής της επίθεσης».