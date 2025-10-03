Περιστέρι: Μαθητές έπαιξαν ξύλο με σκουπόξυλα σε σχολείο

Το πρωί της Παρασκευής και συγκεκριμένα στις 11:00 μία ομάδα δεκαπέντε μαθητών από τοπικό λύκειο επιτέθηκε με σκουπόξυλα σε μαθητές του 9ου λυκείου Περιστερίου, πετώντας τους νεράντζια και αυγά.

Μια καθηγήτρια τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 15χρονο από το Μπαγκλαντές.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.