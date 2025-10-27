H ελληνική σημαία με τον Άη Γιώργη που γιορτάζει σήμερα και το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων 

Η πολεμική σημαία του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων μια από τις πρώτες ελληνικές στρατιωτικές μονάδες που πολέμησαν με τους Ιταλούς

Ενόψει της εθνικής επετείου της 28η Οκτωβρίου ο Δρ. Βαγγέλης Χωραφάς, Πολιτικός Επιστήμων, συγγραφέας και ειδικός επί της γεωπολιτικής θυμίζει την ελληνική σημαία που εορτάζει και τιμάται, σήμερα 27 Οκτωβρίου, παραμονή της επετείου του ΟΧΙ.

Όπως αναφέρει ο κ. Χωραφάς σε ανάρτησή του:

Αυτή είναι η πολεμική σημαία του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων. Φέρει παράσταση του Αγίου Γεωργίου στο κέντρο του σταυρού.
Πολέμησε σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου στην Ήπειρο και στην Αλβανία.

Ποιο είναι το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων

Το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων "Συνταγματάρχης Καραχρήστος" (2/39 ΣΕ) είναι ιστορική μονάδα του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Παλαιότερα ήταν σύνταγμα Ευζώνων (ελαφρύ πεζικό). Το όνομα και η παράδοση του συντάγματος αποτελεί μέρος του ονόματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Μεσολογγίου.

Το σύνταγμα ιδρύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1913 έχοντας έδρα το Μεσολόγγι. Η ίδρυση του έγινε κατά την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού μετά τουν Βαλκανικούς Πολέμους.

Το σύνταγμα πολέμησε στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού μετώπου του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αποτελώντας μέρος της 3ης Μεραρχίας Πεζικού. Το σύνταγμα πολέμησε από τις 25 Απριλίου 1918 μέχρι το τέλος του πολέμου στην περιοχή των Πρεσπών. Μετά τη Συμμαχική διάλυση του γερμανοβουλγαρικού μετώπου το φθινόπωρο, το σύνταγμα έκανε προέλαση προς το Πίροτ.

Μαζί με την υπόλοιπη μεραρχία, μεταφέρθηκε στη Σμύρνη τον Αύγουστο του 1920, και πήρε μέρος σε όλες τις μετέπειτα επιχειρήσεις της μικρασιατικής Εκστρατείας μέχρι την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

Κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-41, το σύνταγμα αποτελούσε μέρος της 8ης Μεραρχίας Πεζικού και ήταν μια από τις πρώτες ελληνικές στρατιωτικές μονάδες που πολέμησαν με τους Ιταλούς. Το σύνταγμα υπηρέτησε καθ ' όλη τη σύγκρουση και διαλύθηκε μετά την συνθηκολόγηση του ελληνικού στρατού στους Γερμανούς τον Απρίλιο του 1941.

Στις 2 Δεκεμβρίου 1950 ιδρύθηκε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στο Μεσολόγγι. Στις 31 Αυγούστου 1965 απέκτησε την ονομασία "12ο Σύνταγμα Πεζικού" πριν μετονομαστεί σε "2/39 Σύνταγμα Ευζώνων" στις 26 Ιουνίου 1978. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2000, το σύνταγμα απέκτησε την τιμητική ονομασία "Σχης. Καραχρήστος" προς τιμήν του διοικητή του, Συνταγματάρχη Βλάση Καραχρήστο, ο οποίος σκοτώθηκε πολεμώντας στις 20 Αυγούστου 1921.

Για την εν καιρώ πολέμου υπηρεσία του, το σύνταγμα έχει παρασημοφορηθεί δύο φορές με το υψηλότερο στρατιωτικό βραβείο της Ελλάδας, την Κλάση Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρεία: έχει τιμηθεί μια φορά για τις δράσεις του στο μακεδονικό Μέτωπο, και άλλη μια φορά για τις μάχες στις οποίες συμμετείχε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1921, ειδικά στην διήμερη μάχη του Αβγκίν κοντά στη Προύσα τον Μάρτιο. Το σύνταγμα τιμήθηκε με τον Σταυρό πολέμου 1914-1918 για τις δράσεις του στο μακεδονικό Μέτωπο.

Το σύνταγμα και το κέντρο εκπαίδευσης βρίσκεται στο "Στρατόπεδο Σπύρος Μουστακλής" στα βόρεια προάστια του Μεσολογγίου.

