ΣΑ ΟΗΕ: Η Ελλάδα προειδοποιεί για τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

Η Ελλάδα, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ Αγγελικής Μπαλτά, τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ανάγκη ελέγχου των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα, υπογραμμίζοντας τη σύνδεσή τους με τη διεθνή ασφάλεια.

Newsbomb

ΣΑ ΟΗΕ: Η Ελλάδα προειδοποιεί για τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα
AP Photo
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας OHE ενημέρωσε σχετικά με τα ελαφρά και μικρά όπλα (SALW), ο Αναπληρωτής Ύπατος Εκπρόσωπος για Θέματα Αφοπλισμού, Αντενέτζι Έμπο σε ανοιχτή συνεδρίαση υπό την προεδρία της Σιέρα Λεόνε στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Ο κ. Εμπο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, από την τελευταία ενημέρωση του Συμβουλίου για το θέμα πριν από δύο χρόνια, έχει σημειωθεί πρόοδος στον έλεγχο των ελαφρών και μικρών όπλων. Ωστόσο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο πυροβόλα όπλα εξακολουθούν να κυκλοφορούν, τροφοδοτώντας τη βία, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Προειδοποίησε ότι η κακή χρήση αυτών των όπλων έχει οδηγήσει σε αύξηση των θανάτων αμάχων και έχει προκαλέσει βαθιές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Επίσης επανέλαβε τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα προς τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και να επαναπροσδιορίσουν τις στρατιωτικές δαπάνες προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης της ειρήνης και της βιώσιμης ασφάλειας.

Παρέμβαση της Ελλάδας

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτηση της τόνισε ότι η εκτροπή, η παράνομη διακίνηση και η κακή χρήση των ελαφρών και μικρών όπλων εξακολουθούν να προκαλούν βία, εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες, υπονομεύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα και να ληφθούν υπόψη αυτές οι εξελίξεις κατά τον σχεδιασμό των εντολών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Κάλεσε επίσης το Συμβούλιο να εξετάσει τον ρόλο των ελαφρών και μικρών όπλων στις σοβαρές παραβιάσεις κατά των παιδιών στα Ψηφίσματα και τις συζητήσεις του, μεταξύ άλλων μέσω της Ομάδας Εργασίας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις (CAAC).

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του «Οδικού Χάρτη Ελέγχου Ελαφρών και Μικρών Όπλων των Δυτικών Βαλκανίων».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Βγήκε η προκήρυξη για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

01:14ΕΘΝΙΚΑ

ΣΑ ΟΗΕ: Έμφαση της Ελλάδας στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιοδοξία στη Wall Street για τον τερματισμό του shutdown

00:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας

23:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο - Νεκροί δύο θεατές τη δεύτερη μέρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των πολιτών θα ήθελε να διεκδικήσει την επανεκλογή του ο Φρίντριχ Μερτς

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην Παραλία του Σταυρού

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός αγροτών στο αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Μηνάς: Γιατί είναι πολιούχος του Ηρακλείου - Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη της πόλης

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρινίο: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και απειλούσε με μαχαίρι πυροσβέστες

22:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρη» πρωτιά στο χάντμπολ - Διακοπή στο ντέρμπι για ύβρεις

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επιχείρηση κατά της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα - «Όποιος εμπλέκεται θα λογοδοτήσει», λέει ο Ζελένσκι

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο, που μετέφερε βοήθεια για τον τυφώνα στη Τζαμάκια, συνετρίβη σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα - Δείτε βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ένας 18χρονος στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη ανάρτηση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: «Η αλήθεια θα επικρατήσει»

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Μηνάς: Γιατί είναι πολιούχος του Ηρακλείου - Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη της πόλης

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός αγροτών στο αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

16:56LIFESTYLE

Ιρένα Αργύρη: Ποια είναι η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Αντώνη Σαμαρά - Τι λέει στο Newsbomb

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ