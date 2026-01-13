Νέες παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Οι Τούρκοι επανεμφανίστηκαν δυναμικά στο Αιγαίο και η επέτειος των Ιμίων πλησιάζει.

Μετά το «Dogfight» της 19ης Δεκεμβρίου οι προκλήσεις συνεχίζονται κατά κόρον. Σήμερα σημειώθηκαν στον ελληνικό ουρανό πέντε παραβιάσεις από 5 τουρκικά αεροσκάφη συγκεκριμένα στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εμπλοκή δεν υπήρξε, ωστόσο πρόκειται για την μια ακόμη εμφάνιση τουρκικών αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο μέσα σε λίγες μέρες.

Χωρίς να υπάρχει σε εξέλιξη κάποια τουρκική άσκηση, η τουρκική πολεμική αεροπορία έδωσε οδηγίες να κινηθούν στο Αιγαίο τέσσερα μη οπλισμένα τουρκικά F-16 (2 σχηματισμοί από 2 μαχητικά) και ένα UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε δύο παραβάσεις (1 από F-16, 1 από UAV) και 5 παραβιάσεις (από F-16).

Εμπλοκή δεν υπήρξε, ωστόσο πρόκειται για μια ακόμη επανεμφάνιση τουρκικών αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά από περίοδο νηνεμίας 34 μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2023. Το επόμενο διάστημα θα διαφανεί αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή αν έχει πλέον αλλάξει η τακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Αναλυτικά τα στοιχεία των σημερινών τουρκικών παραβιάσεων:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 13η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2 (1 από F-16, 1 από UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 5 (από F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τεταμένο κλίμα ενόψει Ιμίων και ενδεχόμενης συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν

Από τον Φεβρουάριο του 2023 είχε να σημειωθεί εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, δηλαδή «Dogfight» σαν αυτό καταγράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου στην περιοχή μεταξύ Λήμνου-Μυτιλήνης.

Διόλου τυχαία το περιστατικό σημειώθηκε την επομένη της παραλαβής από την Ελλάδα της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra.

Στις 15 Ιανουαρίου η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας. Θα κάνουν πάλι οι Τούρκοι επίδειξη δύναμης;

Το τελευταίο διάστημα πάντως έχουν επανέλθει οι προκλήσεις των τουρκικών μαχητικών.

Επίσης η τουρκική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση του έτους την πρώτη ημέρα του 2026 στην 6η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεροπορικών Αεροσκαφών που βρίσκεται στην πόλη Μπαντίρμα, στην επαρχία Μπαλικεσίρ. Πρόκειται για επαρχία της Τουρκίας, στα δυτικά της χώρας, απέναντι από το Βόρειο Αιγαίο και τα νησιά μας.

Τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν δε ότι αυτή η πτήση ήταν το πρώτο βήμα στις επιχειρησιακές προετοιμασίες και ασκήσεις που η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια του 2026.

Κι όλα αυτά ενώ στα σκαριά βρίσκεται συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, φαίνεται πως προλειαίνει το έδαφος για επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα πιθανόν έως τις 16-17 Φεβρουαρίου.

