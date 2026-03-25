Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η πρώτη φάση του σχεδίου για τη Γάζα απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα»

Η πλήρης εφαρμογή του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα παραμένει κρίσιμη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε η Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ που συνεδρίασε για τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος, σημειώνοντας ότι «η πρώτη φάση του σχεδίου έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα».

«Eπέτρεψε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, την κατάπαυση του πυρός —η οποία πρέπει να εδραιωθεί και να διατηρηθεί— καθώς και την επαναφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά.

Στην παρέμβασή της, η κ. Μπαλτά τόνισε ότι απαιτείται πλέον συλλογική συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι «η Χαμάς και οι ένοπλες ομάδες πρέπει επειγόντως και πλήρως να αφοπλιστούν», ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αυξηθεί σε μεγάλη κλίμακα και να συνοδευθεί από έργα πρώιμης αποκατάστασης σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην «προστιθέμενη αξία πρωτοβουλιών όπως ο Θαλάσσιος Ανθρωπιστικός Διάδρομος της Κύπρου», καθώς και στον «απαραίτητο ρόλο της UNRWA».

Η κ. Μπαλτά τόνισε ότι οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης στη Γάζα πρέπει να είναι «νόμιμες, διαρκείς και να διασφαλίζουν πλήρη παλαιστινιακή ιδιοκτησία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάθε μεταβατικό πλαίσιο οφείλει να οδηγήσει στην ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία, όπως ανέφερε, «είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού».

Αναφερόμενη στη Δυτική Όχθη, η κ. Μπαλτά χαρακτήρισε την κατάσταση «αιτία σοβαρής ανησυχίας» και δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιτίθεται σε κάθε σχέδιο ενίσχυσης του ελέγχου σε προσαρτημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης «της κατασκευής νέων οικιστικών μονάδων, ιδιαίτερα στην περιοχή Ε1, των κατασχέσεων γης, των κατεδαφίσεων παλαιστινιακών κατοικιών και του εξαναγκαστικού εκτοπισμού αμάχων».

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, τέτοιες ενέργειες «αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζουν την Απόφαση 2334 και υπονομεύουν τις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών μετά από διαπραγμάτευση».

Η Ελλάδα καταδίκασε επίσης «την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία εποίκων» κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού και επανέλαβε ότι μόνο μέσω διαλόγου και διπλωματίας μπορεί να επιτευχθεί «δίκαιη και διαρκής ειρήνη», στη βάση της λύσης δύο κρατών και των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Novibet
