Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

Η ενσωμάτωση αυτών των τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων στον ελληνικό Στρατό στοχεύει στο να παρέχει στις μηχανοκίνητες μονάδες του μια πλατφόρμα που προσφέρει μεγαλύτερη τακτική κινητικότητα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης
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  • Η Ελλάδα συμφώνησε με τις ΗΠΑ για αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 4 δισ. δολαρίων, που περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα Stryker 8x8.
  • Τα Stryker είναι τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα που παρέχουν κινητικότητα, προστασία και υποστήριξη πεζικού στις μηχανοκίνητες μονάδες.
  • Η βασική έκδοση M1126 λειτουργεί ως όχημα μεταφοράς πεζικού με πολυβόλο, ενώ η έκδοση M1296 Dragoon διαθέτει πυροβόλο 30 mm για αυξημένη ισχύ πυρός.
  • Τα οχήματα Stryker δεν ανταγωνίζονται βαριά άρματα μάχης, αλλά προσφέρουν ταχύτητα ανάπτυξης και ευελιξία σε επιχειρήσεις.
  • Ο αμερικανικός στρατός τα χρησιμοποιεί για γρήγορη μετακίνηση μονάδων με ταυτόχρονη προστασία, επικοινωνίες και πυρά υποστήριξης.
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Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η χώρα μας κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα της συμφωνίας ξεχωριστή σημασία έχουν τα τροχοφόρα οχήματα μάχης Stryker 8x8. Η ενσωμάτωση αυτών των τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων στον ελληνικό Στρατό στοχεύει στο να παρέχει στις μηχανοκίνητες μονάδες του μια πλατφόρμα που προσφέρει μεγαλύτερη τακτική κινητικότητα και την ικανότητα να επιχειρούν παράλληλα με άλλα μαχητικά μέσα, σύμφωνα με τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό των δυνατοτήτων της δύναμης.

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Τα Stryker είναι οικογένεια αμερικανικών τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων 8×8, που χρησιμοποιούνται κυρίως από τον Αμερικανικό Στρατό. Σχεδιάστηκαν ως κάτι ενδιάμεσο μεταξύ βαρέων τεθωρακισμένων (π.χ. Abrams/Bradley) και ελαφρών μηχανοκίνητων μονάδων.

Τι ακριβώς είναι;

Το Stryker δεν είναι ένα μόνο όχημα αλλά ολόκληρη οικογένεια εκδόσεων. Η βασική έκδοση είναι το M1126 Infantry Carrier Vehicle (ICV), ένα 8×8 όχημα που μεταφέρει ομάδα πεζικού και παρέχει προστασία και πυρά υποστήριξης.

Βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας:

8×8 τροχοφόρο, όχι ερπυστριοφόρο.

Βάρος περίπου 18–20+ τόνους, ανάλογα με την έκδοση και την προστασία.

Πλήρωμα συνήθως 2–3 άτομα, συν προσωπικό/στρατιώτες ανάλογα με την έκδοση.

Υψηλή ταχύτητα σε δρόμο και μεγάλη επιχειρησιακή κινητικότητα.

Μπορεί να μεταφερθεί αεροπορικώς με μεγάλα μεταγωγικά αεροσκάφη.

Προστασία από πυρά φορητών όπλων και θραύσματα, με διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανά διαμόρφωση.

Οπλισμός

Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των εκδόσεων.

M1126 ICV

Συνήθως τηλεχειριζόμενος/σταθεροποιημένος σταθμός οπλισμού. Πολυβόλο 12,7 mm ή 7,62 mm, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Ο ρόλος του είναι κυρίως η μεταφορά και υποστήριξη πεζικού.

M1296 Dragoon

Έχει πολύ ισχυρότερο πυργίσκο με πυροβόλο 30 mm. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη ισχύ πυρός εναντίον ελαφρών τεθωρακισμένων και θέσεων.

Το βασικό πλεονέκτημα του Stryker είναι η κινητικότητα και η ευελιξία, όχι η ικανότητα να ανταλλάσσει πυρά με κύρια άρματα μάχης. Για παράδειγμα, ένα Stryker με πυροβόλο 30 mm μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για πεζικό, ελαφρά οχήματα και οχυρωμένες θέσεις, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ισοδύναμο με ένα Leopard 2 ή Abrams σε αναμέτρηση αρμάτων.

Γιατί τα χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός;

Η φιλοσοφία τους είναι να μπορούν να μετακινήσουν σχετικά γρήγορα ολόκληρες μονάδες μηχανοκίνητου πεζικού, παρέχοντας ταυτόχρονα:

μεταφορά → προστασία → επικοινωνίες → αισθητήρες → πυρά υποστήριξης.

Έτσι μια μονάδα Stryker μπορεί να αναπτυχθεί πολύ γρηγορότερα από μια βαριά τεθωρακισμένη μονάδα.

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