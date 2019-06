Μήνυμα Σάναχαν μέσω Αποστολάκη σε Τουρκία: «Επικίνδυνες και αντιεπαγγελματικές» ενέργειες στο Αιγαίο

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με βασικό θέμα συζήτησης την Τουρκία κάτι που φάνηκε και από τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού λίγο πριν την συνάντηση οότε και χαρακτήρισε «επικίνδυνες και «αντιεπαγγελματικές» τις ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, εξετάσθηκε το άριστο επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ όπως προκύπτει από το πλήθος των κοινών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και από τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών που έλαβε χώρα για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο ΥΕΘΑ στις τοποθετήσεις του προέβαλε τις εθνικές θέσεις και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες διεθνούς αμυντικής διπλωματίας που υλοποιεί η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Επισήμανε, επίσης, την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διερεύνηση δραστηριοτήτων/ενεργειών, εντός του πλαισίου Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εστιών έντασης κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Αποστολάκης έθεσε επί τάπητος το θέμα της συνεχών τουρκικών παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων. Μάλιστα ο υπουργός φέρεται να είπε ότι η ολοκλήρωση των τουρκικών σχεδιασμών για τη διεξαγωγή παράνομων γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή θα δημιουργήσει στρατηγικό αδιέξοδο που θα περιορίζει σημαντικά το περιθώριο ελιγμών για τη διαχείριση μιας τέτοιου είδους κρίση.

Από την πλευρά του, ο κ. Σάναχαν αναφέρθηκε στην ισχυρή συνεργασία που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, ευχαριστώντας τον ΥΠΕΘΑ για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα αλλά και για το έργο που επιτελεί στην προσπάθεια προώθησης της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την συνάντησή του στο Πεντάγωνο ο Ευ. Αποστολάκη τόνισε πως «βρέθηκα σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, στο Πεντάγωνο, με τον Υπουργό Άμυνας κ. Shanahan, ο οποίος είναι εκτελεστικός. Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης διευκρίνισε πως «προφανώς, δε συζητήθηκαν συγκεκριμένα θέματα για το μέλλον, ούτε προέκυψαν δεσμεύσεις, αυτό άλλωστε αποτελεί δουλειά της όποιας Κυβέρνησης προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές».

Οπως εξήγησε «με τον ομόλογό μου, αναφερθήκαμε στη μεγάλη πρόοδο της σημαντικής αμυντικής συνεργασίας που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Οι σχέσεις μας, η στρατηγική μας σχέση, είναι σε άριστο, σε εξαιρετικό επίπεδο. Του είπα βέβαια και τις ανησυχίες μας και τις θέσεις μας για όλα τα θέματα, όπως επίσης το ίδιο έγινε και με όλους τους συνομιλητές μου τις προηγούμενες ημέρες, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Sullivan, τους Γερουσιαστές Menendez, Risch και Reed».

Δραματικές εξελίξεις: Ο Ερντογάν έστειλε φρεγάτες στην κυπριακή ΑΟΖ

Τέλος, ο Ελληνας υπουργός Αμυνας τόνισε ότι θεωρεί «άκρως εποικοδομητικό» το ταξίδι στις ΗΠΑ «καθώς είχα την ευκαιρία να προβάλλω τις εθνικές μας θέσεις και να καταστήσω τους συμμάχους μας κοινωνούς των απόψεών μας για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας. Περάσαμε μια ζωντανή εικόνα του τι συμβαίνει και συζητήσαμε διάφορα θέματα και διάφορες προτάσεις επί των λύσεων».

Σε ρόλο επιτήδειου συνδιαμορφωτή πολιτικών η Ελλάδα

Την ώρα που ο Ευάγγελος Αποστολάκης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο γνωστός αναλυτής/συγγραφέας στρατιωτικής ιστορίας Victor Davis Hanson με άρθρο του υπό τον τίτλο «Greece Finds New Footing as a Player on the World Stage» στους WASHINGTON TIMΕS και στο περιοδικό NATIONAL REVIEW, κάνει λόγο για αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην γεωπολιτική σκηνή, από τη νέα «realpolitik» που ακολουθεί τελευταία με την διαφοροποίηση της εξωτερικής της πολιτικής, εξισορροπώντας μεταξύ της αντιμετώπισης ιστορικών εχθρών και της οικοδόμησης σταθερών συμφερόντων με νέους συμμάχους.

Σύμφωνα με το άρθρο, η Ελλάδα με τη νέα της «realpolitik» και «πολύπλευρη εξωτερική πολιτική» έχει διδαχθεί από την ευπάθεια των εξαρτημένων σχέσεων του παρελθόντος, έχει βρει πολλά διαρκή (semi-permanent) συμφέροντα και έχει αναβαθμιστεί από την παραδοσιακά παθητική (αν όχι ανασφαλή) περιφερειακή της θέση, σε έναν ρόλο επιτήδειου συνδιαμορφωτή (crafty insider) σε μια στρατηγική θέση στη διασταύρωση των ανταγωνισμών Ευρώπης, Αμερικής, Κίνας και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ «τελειώνουν» τον Ερντογάν: Νέο τελεσίγραφο και εκδίωξη των Τούρκων πιλότων

Η άνοδος μιας νεο-οθωμανικής Τουρκίας, μεγαλύτερης, πολυπληθέστερης και με διεκδικήσεις στο ελληνικό Αιγαίο, έστρεψε την Ελλάδα για στρατιωτική προστασία στις ΗΠΑ, οι οποίες ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ισλαμική, αντι-αμερικανική και μεσογειακή ατζέντα του Τούρκου προέδρου Ερντογάν. Το περασμένο φθινόπωρο, ο τότε Έλληνας ΥΕΘΑ Π. Καμμένος δήλωσε ως «πολύ σημαντικό να αναπτύξουν οι ΗΠΑ στρατιωτικά μέσα στην Ελλάδα σε πιο μόνιμη βάση». Πράγματι, η Ελλάδα έλαβε πρόσφατα 70 στρατιωτικά ελικόπτερα από τις Η.Π.Α. και συζητείται η εγκατάσταση drones και άλλων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην ελληνική επικράτεια.

Στην ΕΕ, η Ελλάδα έχει μια περίπλοκη σχέση με τους εταίρους της, με πικρία από την ανεπαρκή αλληλεγγύη τους απέναντι στην οικονομική και μεταναστευτική κρίση που δοκίμασε τη χώρα, και χωρίς να τους εναποθέτει πλέον εμπιστοσύνη, προσδοκά κυρίως οφέλη γύρω από οικονομικά ζητήματα αποπληρωμής χρέους και εισροής τουριστικού εισοδήματος.

Με την Κίνα αναπτύσσει ριψοκίνδυνες αλλά ισχυρές επενδυτικές/επιχειρηματικές σχέσεις, που μεταφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ στην προβληματική ελληνική οικονομία και υπενθυμίζουν στην ΕΕ ότι η Ελλάδα έχει και άλλες επιλογές σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, τις υποδομές και το εμπόριο. Η COSCO έχει επενδύσει περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην ανακαίνιση του ιστορικού ελληνικού λιμανιού του Πειραιά, το οποίο είναι σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, με στόχο να γίνει σύντομα και το πιο πολυσύχναστο.

Με τη Ρωσία του Πούτιν, η Ελλάδα διατηρεί δυνάμει συμμαχικές σχέσεις, χρήσιμες για τις ενεργειακές της ανάγκες και τον τριγωνισμό της εξωτερικής της πολιτικής, δεδομένων των ιστορικών θρησκευτικών δεσμών των δύο λαών και της προβλεπόμενης ολοκλήρωσης ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα προμηθεύει με ρωσικό αέριο τις ανάγκες της Ελλάδας.

Ξεπερνώντας την αντι-ισραηλινή της στάση του παρελθόντος, η Ελλάδα αναπτύσσει πλέον γρήγορα φιλικές και χρήσιμες σχέσεις με το Ισραήλ, με διαθέσεις απεξάρτησης από τις μεγάλες δυνάμεις και εγκατάλειψης της κατευναστικής αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας. Το Ισραήλ τώρα σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν μεγάλο υποβρύχιο αγωγό φυσικού αερίου για να διασυνδέσει τους πόρους του με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Ελλάδα, βέβαια, βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί. Με την εξισορρόπηση μεταξύ των αντιπάλων της και την εξεύρεση νέων φίλων, η Ελλάδα μεγεθύνει τη δική της σημασία. Καθίσταται όμως επίσης ένα ακόμα μεγαλύτερο εστιακό σημείο στους ανταγωνισμούς μεγάλων δυνάμεων και εμπορικού συμφερόντων, καταλήγει το άρθρο.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη του ΥΕΘΑ στις ΗΠΑ