Από το «Brain Drain» της Ελλάδας στο «Brain… Gain» της Κύπρου

Του Παναγιώτη Μαυραγάνη

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ο πρώτος προορισμός για τους Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό, με τον αριθμό αυτών να ξεπερνά τους 17.600! Σύμφωνα, μάλιστα, με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ο αριθμός των ξένων φοιτητών που σπουδάζουν στη χώρα έχει τριπλασιαστεί, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, αγγίζοντας πέρυσι τους 48.172.

Η αύξηση αυτή είναι πολύ μεγάλη αν αναλογιστεί κάποιος το μέγεθος του πληθυσμού της Κύπρου σε σχέση με το αντίστοιχο της Ελλάδας. Καίριο ρόλο σε αυτές τις εντυπωσιακές «επιδόσεις» που σημειώνει το εκπαιδευτικό σύστημα της γειτονικής χώρας έχει διαδραματίσει η ίδρυση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που έχουν αναβαθμίσει την ποιότητα των σπουδών που παρέχονται στα πρότυπα κέντρα αριστείας της Κύπρου. Ένα τέτοιο «τρανό» παράδειγμα αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ), το οποίο έχει εδραιώσει τη φήμη του ως ένα από τα πιο δικτυωμένα και δυναμικά κέντρα αριστείας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου.

Ένα παράδειγμα προς μίμηση

Με συνεχείς ακαδημαϊκές και επιστημονικές διακρίσεις και με περισσότερα από 90 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, το ΕΠΚ έχει εξελιχθεί σε κορυφαία επιλογή, τόσο για τους Έλληνες, όσο και για χιλιάδες νέους από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, και τη Ρωσία. Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, οι επενδύσεις σε καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας και σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, καθώς και η διασύνδεση των αποφοίτων με τη βιομηχανία και την κοινωνία, είναι ορισμένοι μόνο από τους λόγους, που το «Brain Drain» της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών μετατρέπεται σε «Brain… Gain» της Κύπρου.

Πρόκειται για ένα success story, το οποίο μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στην εκπαιδευτική κοινότητα διεθνώς, καθώς οι πρωτοβουλίες του και οι στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει, καταστούν το ΕΠΚ ένα ολοκληρωμένο, εξειδικευμένο και πρωτοποριακό κέντρο διεθνώς, το οποίο λειτουργεί ως εκκολαπτήριο της νέας γενιάς, εκπαιδεύοντας και δημιουργώντας τα μυαλά του μέλλοντος. Ενδεικτικά, ανάμεσα στις δημοφιλέστερες Σχολές του ΕΠΚ είναι η Νομική, η Ιατρική, η Οδοντιατρική -που είναι και η μοναδική στην Κύπρο- αλλά και 22 ακόμα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής, εκ των οποίων τα 10 προσφέρονται κατά αποκλειστικότητα.

Πολύ δημοφιλή στους Έλληνες είναι και τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 18μηνης ή διετούς διάρκειας, στα ελληνικά ή τα αγγλικά, τα οποία έχουν βοηθήσει τους απόφοιτους, τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες να διευρύνουν τα προσόντα και τις γνώσεις τους, να διεκδικήσουν μία νέα θέση εργασίας ή κάποια προαγωγή και να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν συμβάλλει, τόσο τα μεταπτυχιακά που προσφέρονται στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπως και τα πετυχημένα και ευρέως αναγνωρισμένα προγράμματα Επιστημών Υγείας και Ζωής, μεταξύ των οποίων, της Λογοθεραπείας, της Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας, της Φυσικοθεραπείας, της Λογοθεραπείας, της Βιολογίας, των Βιοιατρικών Επιστημών, της Φαρμακευτικής, της Εργοθεραπείας, της Διατροφής και Διαιτολογίας, της Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής, καθώς και της Νοσηλευτικής.

Παράλληλα, το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ενώ στους καθηγητές συμπεριλαμβάνονται ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber. Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath καθώς και ο Δρα Jean-Marie Lehn, κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2008. Την ίδια στιγμή, η Ιατρική Σχολή συνεργάζεται με το Harvard T.H. Chan School of Public Health ως ο συντονιστής του προγράμματος «Principles and Practices of Clinical Research (PPCR), που προσφέρεται διαδικτυακά και διδάσκεται από καθηγητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard!

Απόφοιτοι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών

Επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το ΕΠΚ είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, που επικυρώθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS TOP Universities (QS StarsTM), κατακτώντας την ανώτατη διάκριση των πέντε αστεριών στον τομέα της απορρόφησης από την αγορά εργασίας. Με προγράμματα πρακτικής άσκησης σε τοπικούς και διεθνής οργανισμούς, τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με εργοδότες μέσα από τη συμμετοχή τους στα συμβούλια των σχολών, με καινοτόμες πρακτικές και βιωματική μάθηση, οι απόφοιτοι του ΕΠΚ αποτελούν την πρώτη προτίμηση των εργοδοτών με το 82% των αποφοίτων να έχουν βρει δουλειά στο τομέα τους!