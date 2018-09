Έκθεση της Ελένης Σαμέλη Βαρουξάκη στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα ακρυλικά και λαδιού σε καμβά αλλά και κατασκευές από πλεξιγκλάς, όλα αποτέλεσμα των τελευταίων δύο ετών δουλειάς από την καλλιτέχνη η οποία ήδη μετρά συμμετοχές σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Παρίσι, Κάννες) και μετά τις σπουδές της στην Αγγλία, στο χώρο της Αρχιτεκτονικής. Αποφοίτησε από το University of Kent και στη συνέχεια ολοκλήρωσε διετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο Middlessex University του Λονδίνου, (MA) Master of Arts in Design. Η Ιστορικός Τέχνης κ. Έμμυ Βαρουξάκη σημειώνει:

«Η Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη στην έκθεσή της στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, φέρνει μαζί της τον κόσμο της που αποτελείται από σχήματα και χρώματα δικής της επινόησης και προσωπικής αισθητικής. Τα έργα της είναι πρωτότυπα, ανεπηρέαστα, προσωπικά, έστω κι αν μερικοί ειδήμονες μιλούν για ιμπρεσσιονιστικά επιτεύγματα. Βέβαια το φως μεταλλάσσεται γύρω από τα καράβια της στη θάλασσα και τον ουρανό, δημιουργώντας ανταύγειες και ντεγκραντέ σε βασικούς τόνους του μπλε, του καφέ του φαιού και του λευκού. Η πινελιά της βγαίνει από σπάτουλα με δύναμη και αποφασιστικότητα άρα δεν πρόκειται για πινελιά αλλά για «touche», άγγιγμα χρώματος στον καμβά. Το θέμα της είναι ηθελημένα απλοποιημένο, τα καράβια βγαίνουν από παραμύθι, είναι χάρτινα και ευθύγραμμα κι αγνοούν το αφρισμένο κύμα που υπάρχει για να δοξάζει το χρώμα ενώ αγκαλιάζουν τον άνεμο, την αδελφοσύνη, το πάθος και τις ουτοπίες.»

Λίγα λόγια από τη ζωγράφο Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη

«Η πρώτη μου ατομική έκθεση με τίτλο «Journey of life – Color and Light» είναι αφιερωμένη στο Ταξίδι της Ζωής μας το γεμάτο Χρώματα, Φως και μαγεία. Πηγή της έμπνευσής μου είναι πάντα ο εσωτερικός μου κόσμος. Μεταφέρω την εσωτερική μου ειλικρίνεια και αλήθεια πάνω και «μέσα» στον καμβά, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σπάτουλά μου και τον συνδυασμό χρωμάτων που γεμίζουν την φαντασία μου την συγκεκριμένη στιγμή. Ξεκινάω από την χρωματική παλέτα που εμπνέομαι και στη συνέχεια έρχεται το θέμα. Οι «μαχαιριές», όπως ονομάζω τις χειρονομίες που κάνω με τη σπάτουλα, με καθοδηγούν κάθε φορά στη θεματολογία του έργου μου. Καταλήγω να κάνω δυναμικά αγγίγματα πάνω στον καμβά που άλλοτε παραπέμπουν σε καράβια, άλλοτε σε φυτά, σε βυθούς ή σε αφηρημένες γραμμές μέσα στον χώρο. Οι σπουδές μου στην Αρχιτεκτονική μου εμπνέουν ένα κόσμο πότε γεωμετρικό και πότε αφαιρετικό τον οποίο αποτυπώνω στα έργα μου.

Η θεματολογία μου από καράβια πάνω σε κύμα γαλήνιο ή και με έντονη κίνηση παραπέμπει στο ταξίδι της ζωής μας (Journey of life). Ένα ταξίδι γεμάτο Χρώμα και Φως, που έχει σαν στόχο μέσα από τις αναταραχές, την αναζήτηση της ευτυχίας, της αρμονίας, της γαλήνης. Για μένα Τέχνη είναι να ξεκινάω με πάθος και να καταθέτω μέσω της δημιουργίας μου την ψυχή μου πάνω στον καμβά. Από την πρώτη μου ατομική έκθεση επιθυμώ να ακούσω τα σχόλια των ανθρώπων που θα δουν τη δουλειά μου και να μοιραστώ μαζί τους τον εσωτερικό μου κόσμο μέσω των έργων μου. Γιατί το μεγάλο κέρδος είναι η μετάδοση των μηνυμάτων της τέχνης. Είμαι υπέρ του να μοιράζομαι τον καθρέφτη της ψυχής μου με κάποιον που ασχολείται με την δημιουργία μου. Να διεισδύουμε μαζί σ’αυτήν και να βλέπω ότι το έργο μου καταφέρνει να προκαλέσει δονήσεις στην ψυχή του».

Συνέντευξη με την Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη

1. Ποιος είναι ο στόχος σας μέσα από τη ζωγραφική σας;

Στόχος μου είναι η ολοκλήρωση της ψυχής μέσα από τη δημιουργία και η μετάδοση θετικών μηνυμάτων χαράς, αισιοδοξίας, ευδαιμονίας μέσα από την Τέχνη μου.

2. Πώς επηρεάζουν τη ζωγραφική σας οι σπουδές σας στην Αρχιτεκτονική;

Η Αρχιτεκτονική από μόνη της είναι μία τέχνη. Αυτή η τέχνη μου έδωσε τις βάσεις για να νιώθω σιγουριά και αυτοπεποίθηση να προχωρήσω σε νέους ορίζοντες. Οι δύο τέχνες είναι αλληλένδετες. Επομένως οι σπουδές, ενίσχυσαν την ανάγκη μου να δημιουργώ και μέσα από τη ζωγραφική. Μου εμπνέουν έναν κόσμο πότε γεωμετρικό και πότε αφαιρετικό τον οποίο αποτυπώνω στα έργα μου.

3. Η πρώτη σας ατομική έκθεση έχει τίτλο «Journey of life»_Color and light. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο; Ποιο είναι το ταξίδι ζωής που θέλετε να εμπνεύσετε στους θεατές των έργων σας; Πώς χρησιμοποιείτε στα δικά σας έργα το Χρώμα και το Φως, κομβικά στοιχεία συνθεσης των έργων τέχνης, και τι νόημα έχουν αυτά για το δικό σας εσωτερικό κόσμο;

Η πρώτη μου ατομική έκθεση είναι αφιερωμένη στο μαγευτικό ταξίδι της ζωής μας. Ο εσωτερικός δυναμισμός μου και το πάθος μου για ζωή, ξεπηδούν από μέσα μου και με οδηγούν να δημιουργήσω πάνω στον καμβά ένα ταξίδι ζωής γεμάτο Χρώματα και Φως. Τα χρώματα στους πίνακες μου αφορούν τις στιγμές μας που είναι τόσο διαφορετικές η μία από την άλλη, άλλοτε δυναμικές, έντονες, ανατρεπτικές και άλλοτε γαλήνιες και ήρεμες, πάντα όμως λουσμένες στο φως. Τα έργα μου δείχνουν ότι η ζωή μέσα από τις διακυμάνσεις της είναι ωραία και στόχος είναι πάντα η Αρμονία και η Ομορφιά. Η παλέτα χρωμάτων που εμπνέομαι αφορά πάντα ένα παιχνίδι αισθημάτων που μέσα από αναταραχές οδηγούν στο «άγγιγμα» της Ευτυχίας και την επίτευξη της Ολοκλήρωσης. (Fullfilment). Τα φυτά μου αναδεικνύουν την αρμονική συνύπαρξή μας με τη φύση, την χαλαρωτική μας πορεία μέσα στα μονοπάτια της. Οι χρυσές ανταύγειες συμβολίζουν τον πλούτο της ολοκληρωμένης ψυχής. (Secret path)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, 19:00 έως 22:30

Διάρκεια έκθεσης: 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

Διεύθυνση: Κασαβέτη 18 & Γρ. Αυξεντίου

Κηφισιά 14562

Τηλ: 210-8019975

email: info@iett.gr

Ώρες λειτουργίας: 10:00 πμ - 17:00 πμ