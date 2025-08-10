Σεισμοί Ερέτριας-Αμαρύνθου: Η ανάλυση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Σε ανάλυση της πρόσφατης σεισμικής δραστηριότητας στην κεντρική Εύβοια προχώρησε ο ειδικός επί των σεισμών, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

Σεισμοί Ερέτριας-Αμαρύνθου στην Εύβοια. Τις τελευταίες μέρες μας απασχόλησε μια συστάδα σεισμών με επίκεντρα βόρεια της Ερέτριας και Αμαρύνθου, στη ΝΔ Εύβοια. Μέγιστο μέγεθος 4,0 στις 8/8. Αισθητός και στην Αττική.

Έκτοτε η σεισμική δράση βρίσκεται σε ύφεση αλλά μπορεί να συνεχιστεί. Η πιθανότητα για μεγάλα μεγέθη είναι μικρή, δεδομένου ότι σημαντικό ρήγμα δεν είναι γνωστό εκεί.

Η δράση μάλλον δεν συνδέεται με το σημαντικό ρήγμα της Ερέτριας, και το μικρότερο της Αμαρύνθου, που εντοπίζονται νοτιότερα. Ωστόσο, το τοπικό ρήγμα που έδωσε τους τελευταίους μικρούς σεισμούς ίσως ανήκει στην ίδια "οικογένεια" με αυτά τα ρήγματα, όπως δείχνει ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού της 8/8.