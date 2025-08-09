Σεισμός τώρα μεταξύ Ερέτριας και Αλιβερίου – Αισθητός και στην Αττική

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 03:46.

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) στις 03:46, σε περιοχή της κεντρικής Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 10 χλμ. δυτικά του Αλιβερίου και στα 50 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά του Περιστερίου Αττικής.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 10 χλμ.

3,4 Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 10 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά του Αλιβερίου.

Σύμφωνα με αναφορές πολιτών στο ESMC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής.

