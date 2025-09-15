Λέκκας για σεισμό στην Αμοργό: «Περιμένουμε σεισμούς έως 5 Ρίχτερ στην περιοχή»

Η νέα δόνηση προκάλεσε ανησυχία σε αρκετούς κατοίκους, οι οποίοι θυμήθηκαν αμέσως την έντονη σεισμική κρίση που έπληξε την περιοχή τον περασμένο Φεβρουάριο

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας (15/09) ένας σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Αμοργό. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στο νησί όσο και στη Σαντορίνη, ξυπνώντας μνήμες από τον περασμένο χειμώνα, όταν οι κάτοικοι έζησαν μια πρωτόγνωρη σεισμική ακολουθία με συνεχείς δονήσεις ανά πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 07:00 το πρωί, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, στη θαλάσσια περιοχή που χωρίζει την Αμοργό από τη Σαντορίνη. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε έντονα αντιληπτός, παρά το σχετικά μέτριο μέγεθός του.

Η νέα δόνηση προκάλεσε ανησυχία σε αρκετούς κατοίκους, οι οποίοι θυμήθηκαν αμέσως την έντονη σεισμική κρίση που έπληξε την περιοχή τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε, η γη δεν σταματούσε να τρέμει, με αλλεπάλληλους σεισμούς μικρού και μεσαίου μεγέθους, που κράτησαν σε αγωνία τα νησιά των Κυκλάδων για εβδομάδες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως τόνισε, τέτοιες δονήσεις θεωρούνται φυσιολογικές μετά τη σεισμική έξαρση που σημειώθηκε στις αρχές του χρόνου. «Δεν είναι ανησυχητικός ο σεισμός. Είναι μέσα στο πρόγραμμα μετά τη μεγάλη κρίση του Φεβρουαρίου. Στην περιοχή περιμένουμε δονήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 5 Ρίχτερ», υπογράμμισε.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τη σεισμικότητα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ενεργή. Αν και τα φαινόμενα κρίνονται μέχρι στιγμής αναμενόμενα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η προσοχή πρέπει να παραμείνει αυξημένη, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και ετοιμότητα σε περίπτωση νέας ισχυρής δόνησης.

07:34ΣΕΙΣΜΟΙ

